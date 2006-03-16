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Сочинский "Фишт" продолжит простаивать: там слишком плохой газон

Стадион, принимавший церемонии открытия и закрытия Олимпийских игр, а также 6 матчей чемпионата мира по футболу, не может принять игру очередного тура Первенства ФНЛ.



Об этом в интервью "Матч ТВ" рассказал главный тренер ФК "Сочи" Александр Точилин. Команда, которая была перевезена этим летом из Санкт-Петербурга в Сочи для развития футбола в городе вернётся на стадион имени Славы Метревели, на котором начинала сезон и провела 2 матча.

После игры с "Нижним Новгородом" на "Фиште" на качество газона жаловались тренеры обеих команд, потому игра с "Краснодаром" 1 сентября состоится не на 45-тысячнике, на котором "Сочи" проиграл первый матч в присутствии 8,5 тысяч зрителей.
Теги: Сочи
Сегодня, 13:31
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№13 Написал: robinzen Санкт_Петербург (Сегодня, 15:35) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Путинская экономика блин! Только понты колотят (причем за счет бюджета), а потом - повышают пенсионные возрасты, НДС и т.д. и т.п....


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По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
№12 Написал: safonas (Сегодня, 15:19) #
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Цитата: нетрал
Цитата: XUMKA
А кто сомневался ? Скоро Мордовия и Самара, Волгоград и Кенинсберг.......

продадут в катар 100%

Крестовский Катару не по зубам smile


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
№11 Написал: нетрал (Сегодня, 15:17) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: XUMKA
А кто сомневался ? Скоро Мордовия и Самара, Волгоград и Кенинсберг.......

продадут в катар 100%
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
№10 Написал: XUMKA мос.обл (Сегодня, 14:58) #
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Болеет за:
«Химки»
А кто сомневался ? Скоро Мордовия и Самара, Волгоград и Кенинсберг.......
Регистрация: 14.09.2010 [жалоба]
№9 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 14:47) #
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Цитата: Lana Del Andrey
уле нам про такое НАСЛЕДИЕ ЧМ не рассказывают по телеку?

Не. На ТВ по телеку вообще табу на футбол. Такие вещи в любом случае наказуемы как то: расстрел, повешение, сажание на кол. И только в РФ деньги бюджета - деньги избранного народа. И потом остатки избранных будут удивляться "а почему и за что".
P.S. Извините, но накипело.
Регистрация: 12.11.2007 [жалоба]
№8 Написал: sergoz Калининград (Сегодня, 14:41) #
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Болеет за:
«Зенит»
Калининград на очереди, наследие ЧМ епт


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12 лет рядом... зарегистрирован 16.03.2006г.
Регистрация: 16.03.2006 [жалоба]
№7 Написал: нетрал (Сегодня, 14:24) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Lord
Нормальный там был газон на ЧМ. Лично видел. Видать после ЧМ стадо коров там пасли. По другому не объяснить как можно было газон в хлам раздолбать....

имя этому КОРРУПЦИЯ..
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
№6 Написал: Lord Подольск-Москва-Тверь (Сегодня, 14:14) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Нормальный там был газон на ЧМ. Лично видел. Видать после ЧМ стадо коров там пасли. По другому не объяснить как можно было газон в хлам раздолбать....
Регистрация: 11.07.2006 [жалоба]
№5 Написал: Lana Del Andrey Rostov-on-Don (Сегодня, 14:00) #
  • +5
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online
Болеет за:
«Ростов»
хуле нам про такое НАСЛЕДИЕ ЧМ не рассказывают по телеку?
Регистрация: 3.05.2014 [жалоба]
№4 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 13:58) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Ростов»
Только и остается посеять на Фиште коноплю и проводить концерты Басты.
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
№3 Написал: Parshin (Сегодня, 13:56) #
  • +1
  •  (3)

Ой, Сочи - нету мОчи!
Ой, крутят какие-то фишты или что-то сфиштили?
ичоС теперь ?
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
№2 Написал: sergey3709 (Сегодня, 13:51) #
  • +3
  •  (3)
online

А газон к ЧМ украли что ли?
Регистрация: 26.01.2017 [жалоба]
№1 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 13:39) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
кто-то изрядно наследил на этом наследии..


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
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