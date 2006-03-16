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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Сочинский "Фишт" продолжит простаивать: там слишком плохой газон
Стадион, принимавший церемонии открытия и закрытия Олимпийских игр, а также 6 матчей чемпионата мира по футболу, не может принять игру очередного тура Первенства ФНЛ.
Об этом в интервью "Матч ТВ" рассказал главный тренер ФК "Сочи" Александр Точилин. Команда, которая была перевезена этим летом из Санкт-Петербурга в Сочи для развития футбола в городе вернётся на стадион имени Славы Метревели, на котором начинала сезон и провела 2 матча.
После игры с "Нижним Новгородом" на "Фиште" на качество газона жаловались тренеры обеих команд, потому игра с "Краснодаром" 1 сентября состоится не на 45-тысячнике, на котором "Сочи" проиграл первый матч в присутствии 8,5 тысяч зрителей.
Об этом в интервью "Матч ТВ" рассказал главный тренер ФК "Сочи" Александр Точилин. Команда, которая была перевезена этим летом из Санкт-Петербурга в Сочи для развития футбола в городе вернётся на стадион имени Славы Метревели, на котором начинала сезон и провела 2 матча.
После игры с "Нижним Новгородом" на "Фиште" на качество газона жаловались тренеры обеих команд, потому игра с "Краснодаром" 1 сентября состоится не на 45-тысячнике, на котором "Сочи" проиграл первый матч в присутствии 8,5 тысяч зрителей.
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