Футболисты "Балтики" готовятся к бойкоту игры с "Шинником"

Футболисты "Балтики" готовятся к бойкоту домашнего матча восьмого тура Футбольной национальной лиги с ярославским "Шинником".Игроки калининградской команды уже четыре месяца не получают зарплату. У клуба серьёзные финансовые проблемы. Сообщается, что счета "Балтики" в данный момент арестованы.После семи туров ФНЛ "Балтика" имеет в своём активе шесть очков и занимает 17-е место в турнирной таблице соревнования. Матч восьмого тура между "Балтикой" и "Шинником" должен состоятся 26 августа на стадионе "Калининград". В минувшем сезоне калининградский клуб занял пятое место в ФНЛ.