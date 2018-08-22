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Футболисты "Балтики" готовятся к бойкоту игры с "Шинником"

Футболисты "Балтики" готовятся к бойкоту домашнего матча восьмого тура Футбольной национальной лиги с ярославским "Шинником".

Игроки калининградской команды уже четыре месяца не получают зарплату. У клуба серьёзные финансовые проблемы. Сообщается, что счета "Балтики" в данный момент арестованы.

После семи туров ФНЛ "Балтика" имеет в своём активе шесть очков и занимает 17-е место в турнирной таблице соревнования. Матч восьмого тура между "Балтикой" и "Шинником" должен состоятся 26 августа на стадионе "Калининград". В минувшем сезоне калининградский клуб занял пятое место в ФНЛ.

"Чемпионат.сом"
Теги: Балтика Шинник
Сегодня, 22:10
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№4 Написал: Marlboro Москва (Сегодня, 23:04) #
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Болеет за:
«Спартак»
Сибирячок
А зарабатывать деньги Балтика не пробовала?

Ну научи нас,всех,как это делается, без газа ,нефти и без спонсоров ,ну к примеру как ржд.Ребята,хватит глупости писать ,ради того,хоть что бы написать.Ведь вы же не болельщики зенита,эти просто неизлечимые, но вы-то,думайте, что пишите.


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зенит - команда с пониженной социальной ответственностью.
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
№3 Написал: Сибирячок (Сегодня, 22:36) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
А зарабатывать деньги Балтика не пробовала?
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№2 Написал: CSKA085 Москва (Сегодня, 22:16) #
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  •  (5)
online
Болеет за:
ЦСКА
зато стадион есть
Регистрация: 20.08.2015 [жалоба]
№1 Написал: афанасий Воронежская обл. (Сегодня, 22:15) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Факел»
и нахрена было такой состав собирать? как без денег можно бороться за выход в высшую лигу?


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Я не работаю на "Дожде", не проповедую верующим
Регистрация: 30.12.2009 [жалоба]
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