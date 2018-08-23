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Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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Глава профсоюза: в "Балтике" не получали зарплату с апреля
Генеральный директор Общероссийского профсоюза футболистов (ОПСФ) Александр Зотов прокомментировал ситуацию в «Балтике». Ранее появилась информация, согласно которой игроки готовы бойкотировать матчи из-за долгов по зарплате.
«Последнюю зарплату игрокам выплатили за апрель. За май зарплата вообще не выплачивалась, а по премиям есть долги ещё с прошлого года. Сначала ребята собирались бойкотировать тренировки, потом – игры. Насколько я понимаю, есть проблема со спонсором – «Калининградским янтарным комбинатом». Есть предварительное соглашение, но деньги, которые должны быть выделены, пока не выделяются. И непонятно, будут или нет, и если будут, то в каком объёме. Клуб находится в подвешенном состоянии.
Футболисты, которые уже ушли из команды, подавали заявления в палату по разрешению споров относительно прошлогодних задолженностей. Те, кто играет сейчас, могут подать претензию в клуб и дальше обращаться в палату.
Наиболее эффектный вариант протеста – это бойкот тренировок или приостановка трудовой деятельности, что позволительно по 142 статье Трудового кодекса. Однако это не панацея, потому что если команда дважды не выходит на игры, то её вовсе могут дисквалифицировать. Но понятно, что сейчас игроки будут пользоваться всеми методами. И если бойкотировать матчи, то вся команда поддержит инициативу, здесь должна быть солидарность. В случае с «Балтикой» все её и проявляют. Возможно, спонсор не до конца понимает, что футбольный клуб не может существовать без поддержки. Подписался помогать – надо более ответственно к этому относиться.
У нас же другой вопрос: если у клуба сохраняются долги с прошлого года, то так вообще он получил лицензию? Как и в случае с «Анжи», и во многих случаях до этого, клубы, имеющие незакрытые задолженности, не должны допускаться к соревнованиям. К сожалению, пока это происходит. Мы выступаем против условных лицензий. У профсоюза должно быть право наложить вето на такую лицензию, если, по нашей информации, у клуба есть долги. Клубы не всегда заинтересованы показать задолженности, а у комиссии не всегда есть возможность их увидеть. Мы же общаемся напрямую с футболистами и получаем информацию о наличии и объёме задолженности», — сказал Зотов в интервью «Чемпионату».
Фото — Виталий Невар, «Новый Калининград»
«Последнюю зарплату игрокам выплатили за апрель. За май зарплата вообще не выплачивалась, а по премиям есть долги ещё с прошлого года. Сначала ребята собирались бойкотировать тренировки, потом – игры. Насколько я понимаю, есть проблема со спонсором – «Калининградским янтарным комбинатом». Есть предварительное соглашение, но деньги, которые должны быть выделены, пока не выделяются. И непонятно, будут или нет, и если будут, то в каком объёме. Клуб находится в подвешенном состоянии.
Футболисты, которые уже ушли из команды, подавали заявления в палату по разрешению споров относительно прошлогодних задолженностей. Те, кто играет сейчас, могут подать претензию в клуб и дальше обращаться в палату.
Наиболее эффектный вариант протеста – это бойкот тренировок или приостановка трудовой деятельности, что позволительно по 142 статье Трудового кодекса. Однако это не панацея, потому что если команда дважды не выходит на игры, то её вовсе могут дисквалифицировать. Но понятно, что сейчас игроки будут пользоваться всеми методами. И если бойкотировать матчи, то вся команда поддержит инициативу, здесь должна быть солидарность. В случае с «Балтикой» все её и проявляют. Возможно, спонсор не до конца понимает, что футбольный клуб не может существовать без поддержки. Подписался помогать – надо более ответственно к этому относиться.
У нас же другой вопрос: если у клуба сохраняются долги с прошлого года, то так вообще он получил лицензию? Как и в случае с «Анжи», и во многих случаях до этого, клубы, имеющие незакрытые задолженности, не должны допускаться к соревнованиям. К сожалению, пока это происходит. Мы выступаем против условных лицензий. У профсоюза должно быть право наложить вето на такую лицензию, если, по нашей информации, у клуба есть долги. Клубы не всегда заинтересованы показать задолженности, а у комиссии не всегда есть возможность их увидеть. Мы же общаемся напрямую с футболистами и получаем информацию о наличии и объёме задолженности», — сказал Зотов в интервью «Чемпионату».
Фото — Виталий Невар, «Новый Калининград»
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