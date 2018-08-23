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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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15:54
Барнаульское "Динамо" поменяло вратаря перед серией пенальти, воспользовавшись лазейкой в регламенте
Барнаульское "Динамо" поменяло вратаря перед серией пенальти, воспользовавшись лазейкой в регламенте
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Барнаульское "Динамо" поменяло вратаря перед серией пенальти, воспользовавшись лазейкой в регламенте
Необычный случай произошел в матче 1/32 финала Кубка России между барнаульским «Динамо» и «Томью» (0:0, 5:4 по пенальти), который мог грозить хозяевам нарушением регламента.
Дело в том, что после завершения дополнительного времени барнаульцы поменяли вратаря – Богдана Карюкина на Антона Трубина. Регламентом замены непосредственно перед серией пенальти запрещены, если только футболист не получил травму.
По данным matchtv.ru, в протокол действительно была внесена соответствующая запись. Хотя никаких признаков того, что у Карюкина повреждение, по ходу овертайма не было. Трубин заранее начал разминаться и готовиться к серии 11- метровых, что подтверждали и слова местного комментатора. Отметим, что в 1/64 финала в поединке против омского «Иртыша» бело-голубые также меняли Карюкина на Трубина перед послематчевыми пенальти.
Барнаульцы впервые вышли в 1/16 финала Кубка России, где теперь примут клуб премьер-лиги.
Дело в том, что после завершения дополнительного времени барнаульцы поменяли вратаря – Богдана Карюкина на Антона Трубина. Регламентом замены непосредственно перед серией пенальти запрещены, если только футболист не получил травму.
По данным matchtv.ru, в протокол действительно была внесена соответствующая запись. Хотя никаких признаков того, что у Карюкина повреждение, по ходу овертайма не было. Трубин заранее начал разминаться и готовиться к серии 11- метровых, что подтверждали и слова местного комментатора. Отметим, что в 1/64 финала в поединке против омского «Иртыша» бело-голубые также меняли Карюкина на Трубина перед послематчевыми пенальти.
Барнаульцы впервые вышли в 1/16 финала Кубка России, где теперь примут клуб премьер-лиги.
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