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Экс-защитник ЦСКА Григорьев перешёл в "Спартак-Владикавказ"

Чемпион России в составе ЦСКА Антон Григорьев стал игроком "Спартака-Владикавказ", который идёт на 12-й строчке в своей зоне ПФЛ.

"С возвращением во Владикавказ, Антон", - говорится в официальном твиттере клуба.



32-летний защитник уже играл за осетинский клуб. За "Аланию" он провёл 80 матчей, после чего выступал за казахстанские клубы и "Волгарь".
Теги: ЦСКА Григорьев Алания
Сегодня, 15:23
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