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Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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Квинси Промес: Москва - красная (10)
Квинси Промес: Москва - красная (10)
"Спартак-2" разгромил "Зенит-2" в матче ФНЛ
"Спартак-2" разгромил "Зенит-2" в матче 8-го тура ФНЛ.
ФНЛ
8 тур
"Зенит-2" – "Спартак-2" 0:3
Гол: Пантелеев, 44, Руденко, 74, Рудковский, 90+3
"Зенит-2": Гойло, Бугриев (Байрамов, 79), Скроботов, Пенчиков, Синяк, Каккоев (Капленко, 58), Мусаев, Бачинский (Иванов, 78), Тарасов, Макеев, Воробьев (Кириллов, 58)
"Спартак-2": Терешкин, Мамин, Маслов, Гапонов, Воропаев, Пантелеев, Полубояринов (Тюнин, 79), Игнатов, Бакаев, Руденко (Мелкадзе, 76), Нимели (Рудковский, 65)
Предупреждения: Пенчиков, 41, Мусаев, 79
Удаления: Пенчиков, 69
ФНЛ
8 тур
"Зенит-2" – "Спартак-2" 0:3
Гол: Пантелеев, 44, Руденко, 74, Рудковский, 90+3
"Зенит-2": Гойло, Бугриев (Байрамов, 79), Скроботов, Пенчиков, Синяк, Каккоев (Капленко, 58), Мусаев, Бачинский (Иванов, 78), Тарасов, Макеев, Воробьев (Кириллов, 58)
"Спартак-2": Терешкин, Мамин, Маслов, Гапонов, Воропаев, Пантелеев, Полубояринов (Тюнин, 79), Игнатов, Бакаев, Руденко (Мелкадзе, 76), Нимели (Рудковский, 65)
Предупреждения: Пенчиков, 41, Мусаев, 79
Удаления: Пенчиков, 69
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