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"Спартак-2" разгромил "Зенит-2" в матче ФНЛ

"Спартак-2" разгромил "Зенит-2" в матче 8-го тура ФНЛ.

ФНЛ

8 тур

"Зенит-2" – "Спартак-2" 0:3

Гол: Пантелеев, 44, Руденко, 74, Рудковский, 90+3

"Зенит-2": Гойло, Бугриев (Байрамов, 79), Скроботов, Пенчиков, Синяк, Каккоев (Капленко, 58), Мусаев, Бачинский (Иванов, 78), Тарасов, Макеев, Воробьев (Кириллов, 58)

"Спартак-2": Терешкин, Мамин, Маслов, Гапонов, Воропаев, Пантелеев, Полубояринов (Тюнин, 79), Игнатов, Бакаев, Руденко (Мелкадзе, 76), Нимели (Рудковский, 65)

Предупреждения: Пенчиков, 41, Мусаев, 79

Удаления: Пенчиков, 69
Теги: Спартак-2 Зенит-2
Сегодня, 16:52
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№3 Написал: stepanmlc (Сегодня, 16:57) #
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Болеет за:
«Спартак»
Молодцы! Разгромили вонючек


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010 [жалоба]
№2 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 16:56) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Молодцы!


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Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017 [жалоба]
№1 Написал: oksva Спб (Сегодня, 16:53) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Перепутать Рудковского с огромным негром - это 5 с плюсом !


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За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016 [жалоба]
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