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Александр Горшков: удаление свело к минимуму наши шансы

Главный тренер "Зенита-2" Александр Горшков прокомментировал итоги матча со "Спартаком-2" (0:3).

— Результат нас не радует. Могу сказать, что мне не стыдно за игру ребят. Проблемы, возможно, потому, что у нас молодая команда. Мы пытаемся решать возникающие нюансы по обороне, по атаке тогда, когда проводим матчи с серьезными и более опытными соперниками. Мы учимся, но пока не можем добиться результата, к сожалению. Ребята большую часть матча показывают хороший уровень игры, своё стремление к победе и самоотдачу. Отсутствие результата не есть хорошо.

— До этого всегда пропускали в начале игры, а сейчас продержались тайм, пропустили только в конце. Удалось достучаться до ребят в психологическом плане?

— Мы говорили с ребятами о том, что надо продержаться первый тайм и все будет хорошо. И действительно, первый тайм в исполнении наших ребят получился неплохой и были созданы реальные моменты, к сожалению, нереализованные. Во втором тайме мы надеялись изменить счёт, но 30 минут в меньшинстве — тяжело. Удаление наши шансы свело к минимуму.

ФК "Спартак"
Теги: Горшков Зенит-2 Спартак-2
Сегодня, 18:33
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