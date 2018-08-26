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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Александр Горшков: удаление свело к минимуму наши шансы
Главный тренер "Зенита-2" Александр Горшков прокомментировал итоги матча со "Спартаком-2" (0:3).
— Результат нас не радует. Могу сказать, что мне не стыдно за игру ребят. Проблемы, возможно, потому, что у нас молодая команда. Мы пытаемся решать возникающие нюансы по обороне, по атаке тогда, когда проводим матчи с серьезными и более опытными соперниками. Мы учимся, но пока не можем добиться результата, к сожалению. Ребята большую часть матча показывают хороший уровень игры, своё стремление к победе и самоотдачу. Отсутствие результата не есть хорошо.
— До этого всегда пропускали в начале игры, а сейчас продержались тайм, пропустили только в конце. Удалось достучаться до ребят в психологическом плане?
— Мы говорили с ребятами о том, что надо продержаться первый тайм и все будет хорошо. И действительно, первый тайм в исполнении наших ребят получился неплохой и были созданы реальные моменты, к сожалению, нереализованные. Во втором тайме мы надеялись изменить счёт, но 30 минут в меньшинстве — тяжело. Удаление наши шансы свело к минимуму.
ФК "Спартак"
— Результат нас не радует. Могу сказать, что мне не стыдно за игру ребят. Проблемы, возможно, потому, что у нас молодая команда. Мы пытаемся решать возникающие нюансы по обороне, по атаке тогда, когда проводим матчи с серьезными и более опытными соперниками. Мы учимся, но пока не можем добиться результата, к сожалению. Ребята большую часть матча показывают хороший уровень игры, своё стремление к победе и самоотдачу. Отсутствие результата не есть хорошо.
— До этого всегда пропускали в начале игры, а сейчас продержались тайм, пропустили только в конце. Удалось достучаться до ребят в психологическом плане?
— Мы говорили с ребятами о том, что надо продержаться первый тайм и все будет хорошо. И действительно, первый тайм в исполнении наших ребят получился неплохой и были созданы реальные моменты, к сожалению, нереализованные. Во втором тайме мы надеялись изменить счёт, но 30 минут в меньшинстве — тяжело. Удаление наши шансы свело к минимуму.
ФК "Спартак"
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