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Алексей Сутормин: обидно упускать победу

После матча 5 тура РПЛ между «Оренбургом» и «Краснодаром» который закончился боевой ничьей 1:1 на наши вопросы согласился ответить игрок команды хозяев Алексей Сутормин.

- Твой комментарий к прошедшему матчу?

- Обидно упустить победу в концовке встречи,была хорошая игра,имели множество моментов что бы удвоить преимущество,реализация нас подвела,в итоге соперник за это наказал.так будем работать дальше и стараться по максиму очков брать в каждой игре.

- В первом тайме «Оренбург» выглядел значительно лучше гостей и не реализовал несколько убойных моментов что бы увеличить счёт. За счёт чего гостям удалось выровнять игру во втором тайме?

- В первом тайме,мы хорошо цеплялись за мячи на чужой половине поля,выбегали в хорошие контратаки и за счёт этого создавали моменты.во второй тайме,мы начали больше спешить и ошибаться,пытались сразу доставлять мяч защитникам за спину,хотя можно было бы и контролировать мяч,тем не менее мы и во втором тайме имели моменты что бы удвоить преимущество,которыми нужно было воспользоваться.

- Какова была тренерская установка на этот матч? Что получилось, что не получилось из неё выполнить?

- Мы перед каждой игрой,досконально изучаем соперника,слабые и сильные стороны и стараемся все это использовать в игре для победы.установка была навязывать борьбу на каждом участке поля,стараться быстро переходить из обороны в атаку и использовать свободные зоны.я считаю мы провели хороший матч и многое что мы задумывали у нас и получилось,за счёт чего мы и создали столько голевых моментов,но к сожалению наша ошибка в обороне привела к голу,будем работать дальше и исправлять наши недочеты,как в атаке так и в обороне!

Rusfootball.info. С Алексеем Суторминым общался Миша-Пират.
Теги: Оренбург Краснодар
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