Новости партнеров

8-й тур ФНЛ стал самым посещаемым в истории

8-й тур ФНЛ стал самым посещаемым в истории

8-й тур Футбольной национальной лиги нынешнего сезона стал самым посещаемым в истории, сообщает официальный сайт ФНЛ:

"В общей сложности десять матчей 8-го тура Олимп-Первенства ФНЛ-2018/19 посмотрели 112 367 зрителей (в среднем 11237 за матч).

Таким образом, сегодняшний игровой день собрал самую большую аудиторию за семилетнюю историю лиги. Предыдущий рекорд был установлен 6 мая в 37-м туре прошлого первенства, за десятью матчами которого воочию наблюдали 98 118 зрителей (из них 42100 и 40 619 зрителей собрали встречи "Нижний Новгород" - "Луч-Энергия" и "Крылья Советов" - "Кубань" соответственно).

Сегодня же самую большую аудиторию вновь собрала встреча в Нижнем Новгороде, где хозяева принимали «Авангард» - 31 369 зрителей. 29 673 зрителя посетили встречу "Ротор" - "Факел" в Волгограде.

Наконец, на матч "Мордовия" - "Чертаново" пришло 24 326 зрителей," - говорится на официальном сайте ФНЛ.
Теги: ФНЛ
Сегодня, 09:31
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
2
(0)
№2 Написал: MAG554 UdSSR (Сегодня, 09:51) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
а футболисты подвели. И Нижний, и Ротор проиграли перед своими.
Регистрация: 21.12.2010 [жалоба]
№1 Написал: Егор Фиолетов (Сегодня, 09:43) #
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Поди, потому, что все Генке привидевшиеся "15 миллионов болельщиков зазинит" пришли посмотреть, как их Спартак раком ставит joy Редкий же случай - Спартак голубков раком ставит всего лишь 4 раза в год, дважды их основу, дважды их дубль.


--------------------
Из музыкальных инструментов - играю только на нервах
Регистрация: 27.08.2018 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.