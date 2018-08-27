8-й тур ФНЛ стал самым посещаемым в истории

8-й тур Футбольной национальной лиги нынешнего сезона стал самым посещаемым в истории, сообщает официальный сайт ФНЛ:"В общей сложности десять матчей 8-го тура Олимп-Первенства ФНЛ-2018/19 посмотрели 112 367 зрителей (в среднем 11237 за матч).Таким образом, сегодняшний игровой день собрал самую большую аудиторию за семилетнюю историю лиги. Предыдущий рекорд был установлен 6 мая в 37-м туре прошлого первенства, за десятью матчами которого воочию наблюдали 98 118 зрителей (из них 42100 и 40 619 зрителей собрали встречи "Нижний Новгород" - "Луч-Энергия" и "Крылья Советов" - "Кубань" соответственно).Сегодня же самую большую аудиторию вновь собрала встреча в Нижнем Новгороде, где хозяева принимали «Авангард» - 31 369 зрителей. 29 673 зрителя посетили встречу "Ротор" - "Факел" в Волгограде.Наконец, на матч "Мордовия" - "Чертаново" пришло 24 326 зрителей," - говорится на официальном сайте ФНЛ.