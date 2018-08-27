Новости партнеров

Илья Кухарчук: нашего удаления не было

Полузащитник футбольного клуба "Томь" Илья Кухарчук подвел итоги матча с "Краснодаром - 2" (1:1):

- Получилась очень тяжёлая игра. Я думаю, мы могли выиграть, если бы мне больше повезло в тех моментах, которые были у меня. Но соперник тоже играл достойно. Поэтому, я думаю, что ничья закономерна.

- Насколько для вас был принципиальным матч с соперником? Ведь именно он сместил вас с первого места.

- Думаю, что был принципиальным. Всё-таки играли два лидера дивизиона. Но сезон ещё долгий и только начался. Так что для нас все игры принципиальны. Так что для нас большой разницы кто у нас соперник нет. Мы со всеми выходим играть только на победу.

- Удаление в вашей команде случилось уже на 16 минуте. Прокомментируй его и как изменилась после него игра.

- Я считаю, что нашего удаления просто не было. В первая жёлтая была в игровом моменте. Борьба и столкновение головами. И очень хорошо, что для обоих футболистов всё хорошо закончилось. Но никакой игры локтем, там не было и близко. На мой взгляд там судья явно начудил. А вторая жёлтая в центре поля, обычный подкат, который явно на вторую карточку не тянул. И за это давать второе предупреждение… Я считаю, что судья в обоих моментах был не прав. А игра конечно изменилась. Мы 25 минут играли от обороны. Очень много набегали за это время. Поэтому и не смогли додавить соперника в конце первого тайма.

- Не прошёл и первый тайм, как случилось удаление у соперника. Причём, когда команды остались снова в равных составах, вы пропустили гол через три минуты.

- Да пропустили гол в концовке первого тайма. Я считаю, что чуть-чуть не разобрались с этим эпизодом. Мы договаривались с командой, что я должен садиться персонально с крайним защитником соперника, но мое мнение , что, я должен был остаться в середине поля и не оголять зону. Во втором тайме мы перестроились и больше таких моментов не возникало.

- Что говорил тренер в перерыве матча, как заводил команду? Потому, что именно в начале второй половины встречи "Томь" отыгралась.

- Да в общем всё как обычно в таких ситуациях. Что ничего не потеряно, и всё в наших силах. Выходите и играйте в свой футбол. Так что я считаю, что во втором тайме нам немного не повезло. Мы были сильнее во втором тайме.

- Девять жёлтых карточек в матче, две из которых в каждой из команд стали красными. С чем связано такое обилие предупреждений в одном матче?

- Ну! Это ещё не обилие-бывает и побольше! Просто играли два хороших соперника, и никто не хотел уступать. Поэтому и такое количество предупреждений.

Rusfootball.info
Теги: Томь Краснодар-2 Кухарчук
Сегодня, 12:21
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.