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Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
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Махачкала Арсенал
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Илья Кухарчук: нашего удаления не было
Полузащитник футбольного клуба "Томь" Илья Кухарчук подвел итоги матча с "Краснодаром - 2" (1:1):
- Получилась очень тяжёлая игра. Я думаю, мы могли выиграть, если бы мне больше повезло в тех моментах, которые были у меня. Но соперник тоже играл достойно. Поэтому, я думаю, что ничья закономерна.
- Насколько для вас был принципиальным матч с соперником? Ведь именно он сместил вас с первого места.
- Думаю, что был принципиальным. Всё-таки играли два лидера дивизиона. Но сезон ещё долгий и только начался. Так что для нас все игры принципиальны. Так что для нас большой разницы кто у нас соперник нет. Мы со всеми выходим играть только на победу.
- Удаление в вашей команде случилось уже на 16 минуте. Прокомментируй его и как изменилась после него игра.
- Я считаю, что нашего удаления просто не было. В первая жёлтая была в игровом моменте. Борьба и столкновение головами. И очень хорошо, что для обоих футболистов всё хорошо закончилось. Но никакой игры локтем, там не было и близко. На мой взгляд там судья явно начудил. А вторая жёлтая в центре поля, обычный подкат, который явно на вторую карточку не тянул. И за это давать второе предупреждение… Я считаю, что судья в обоих моментах был не прав. А игра конечно изменилась. Мы 25 минут играли от обороны. Очень много набегали за это время. Поэтому и не смогли додавить соперника в конце первого тайма.
- Не прошёл и первый тайм, как случилось удаление у соперника. Причём, когда команды остались снова в равных составах, вы пропустили гол через три минуты.
- Да пропустили гол в концовке первого тайма. Я считаю, что чуть-чуть не разобрались с этим эпизодом. Мы договаривались с командой, что я должен садиться персонально с крайним защитником соперника, но мое мнение , что, я должен был остаться в середине поля и не оголять зону. Во втором тайме мы перестроились и больше таких моментов не возникало.
- Что говорил тренер в перерыве матча, как заводил команду? Потому, что именно в начале второй половины встречи "Томь" отыгралась.
- Да в общем всё как обычно в таких ситуациях. Что ничего не потеряно, и всё в наших силах. Выходите и играйте в свой футбол. Так что я считаю, что во втором тайме нам немного не повезло. Мы были сильнее во втором тайме.
- Девять жёлтых карточек в матче, две из которых в каждой из команд стали красными. С чем связано такое обилие предупреждений в одном матче?
- Ну! Это ещё не обилие-бывает и побольше! Просто играли два хороших соперника, и никто не хотел уступать. Поэтому и такое количество предупреждений.
Rusfootball.info
- Получилась очень тяжёлая игра. Я думаю, мы могли выиграть, если бы мне больше повезло в тех моментах, которые были у меня. Но соперник тоже играл достойно. Поэтому, я думаю, что ничья закономерна.
- Насколько для вас был принципиальным матч с соперником? Ведь именно он сместил вас с первого места.
- Думаю, что был принципиальным. Всё-таки играли два лидера дивизиона. Но сезон ещё долгий и только начался. Так что для нас все игры принципиальны. Так что для нас большой разницы кто у нас соперник нет. Мы со всеми выходим играть только на победу.
- Удаление в вашей команде случилось уже на 16 минуте. Прокомментируй его и как изменилась после него игра.
- Я считаю, что нашего удаления просто не было. В первая жёлтая была в игровом моменте. Борьба и столкновение головами. И очень хорошо, что для обоих футболистов всё хорошо закончилось. Но никакой игры локтем, там не было и близко. На мой взгляд там судья явно начудил. А вторая жёлтая в центре поля, обычный подкат, который явно на вторую карточку не тянул. И за это давать второе предупреждение… Я считаю, что судья в обоих моментах был не прав. А игра конечно изменилась. Мы 25 минут играли от обороны. Очень много набегали за это время. Поэтому и не смогли додавить соперника в конце первого тайма.
- Не прошёл и первый тайм, как случилось удаление у соперника. Причём, когда команды остались снова в равных составах, вы пропустили гол через три минуты.
- Да пропустили гол в концовке первого тайма. Я считаю, что чуть-чуть не разобрались с этим эпизодом. Мы договаривались с командой, что я должен садиться персонально с крайним защитником соперника, но мое мнение , что, я должен был остаться в середине поля и не оголять зону. Во втором тайме мы перестроились и больше таких моментов не возникало.
- Что говорил тренер в перерыве матча, как заводил команду? Потому, что именно в начале второй половины встречи "Томь" отыгралась.
- Да в общем всё как обычно в таких ситуациях. Что ничего не потеряно, и всё в наших силах. Выходите и играйте в свой футбол. Так что я считаю, что во втором тайме нам немного не повезло. Мы были сильнее во втором тайме.
- Девять жёлтых карточек в матче, две из которых в каждой из команд стали красными. С чем связано такое обилие предупреждений в одном матче?
- Ну! Это ещё не обилие-бывает и побольше! Просто играли два хороших соперника, и никто не хотел уступать. Поэтому и такое количество предупреждений.
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