Илья Кухарчук: нашего удаления не было

Полузащитник футбольного клуба "Томь" Илья Кухарчук подвел итоги матча с "Краснодаром - 2" (1:1):- Получилась очень тяжёлая игра. Я думаю, мы могли выиграть, если бы мне больше повезло в тех моментах, которые были у меня. Но соперник тоже играл достойно. Поэтому, я думаю, что ничья закономерна.- Думаю, что был принципиальным. Всё-таки играли два лидера дивизиона. Но сезон ещё долгий и только начался. Так что для нас все игры принципиальны. Так что для нас большой разницы кто у нас соперник нет. Мы со всеми выходим играть только на победу.- Я считаю, что нашего удаления просто не было. В первая жёлтая была в игровом моменте. Борьба и столкновение головами. И очень хорошо, что для обоих футболистов всё хорошо закончилось. Но никакой игры локтем, там не было и близко. На мой взгляд там судья явно начудил. А вторая жёлтая в центре поля, обычный подкат, который явно на вторую карточку не тянул. И за это давать второе предупреждение… Я считаю, что судья в обоих моментах был не прав. А игра конечно изменилась. Мы 25 минут играли от обороны. Очень много набегали за это время. Поэтому и не смогли додавить соперника в конце первого тайма.- Да пропустили гол в концовке первого тайма. Я считаю, что чуть-чуть не разобрались с этим эпизодом. Мы договаривались с командой, что я должен садиться персонально с крайним защитником соперника, но мое мнение , что, я должен был остаться в середине поля и не оголять зону. Во втором тайме мы перестроились и больше таких моментов не возникало.- Да в общем всё как обычно в таких ситуациях. Что ничего не потеряно, и всё в наших силах. Выходите и играйте в свой футбол. Так что я считаю, что во втором тайме нам немного не повезло. Мы были сильнее во втором тайме.- Ну! Это ещё не обилие-бывает и побольше! Просто играли два хороших соперника, и никто не хотел уступать. Поэтому и такое количество предупреждений.