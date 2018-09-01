Опрос:

Как сыграют "Зенит" и "Спартак"?
Показать все опросы

Новости партнеров

Антирекорд "Зенита-2". Анонс 9-го тура ФНЛ

В пятницу стартовал ничейным результатом между «Химками» и «Ротором» стартовал 9-й тур ФНЛ. Но основная часть игр состоится в субботу. Rusfootball.info анонсирует все самое интересное.











Матч тура

8-й тур закончился неожиданным турнирным раскладом. Впервые в таблице чемпионата две верхние строчки забронировали дубли клубов Премьер-лиги, которые не смогут добиться повышение в классе при любых раскладах. Радостно за «Спартак-2», которые очистился после неудач с Дмитрием Гунько, нашел баланс в игре, которого недоставало в первых турах. После поражения от «Сибири» красно-белые выиграли четыре матча подряд. Остановить молодежку может «Балтика». В Калининграде постепенно разбираются с долгами, жизнь налаживает. Победа над москвичами будет означать возвращение команды в гонку за самые высокие позиции, которые отдавали им еще перед началом сезона.

Есть ли голы в «Луче»

«Луч» - очень самобытная команда. История с их задержками зарплаты уже давно превратилась в интернет-мем. В этом сезоне пока ничего про это не слышно, зато на голодном пайке сидят нападающие. Клуб забивал всего в двух матчах – в обоих случаях были аутсайдеры («Зенит» и «Армавир»). В прошлом клубе ФНЛ у Рустема хузина была аналогичная проблема с забитыми голами, но тогда выручал Валентин Решетников со своими штрафными. Во Владивостоке неплохая команда по подбору игроков, но с организацией игры все совершенно плачевно. Случится чудо, если приморцы распечатают ворота «Мордовии».

Рекорды «Зенита-2»

Главная интрига чемпионата на данный момент: когда остановится «Зенит-2» и наберет несчастные очки. Питерцы уже установили антирекорд лиги по количеству поражений подряд на старте, но никогда не поздно это продолжить. Судя по результатам, прошлые наставники, особенно Владислав Радимов, выжимали максимум из имеющегося ресурса. Сейчас же перспектив нет: впереди только борьба с «Армавиром» за 19-ую строчку. В субботу «Факел» имеет прекрасную возможность пополнить очковый багаж тремя очками, иначе будет слишком обидно. Особенно после героической победы в Волгограде.

Южное дерби

Интересное противостояние предстоит посмотреть болельщикам на Фиште. Там встретятся команды, которых в этом сезоне не должно было быть, но волею руководства произошли изменения. «Динамо» СПб перебралось в Сочи, а «Краснодару-2» подарило путевку ФНЛ. При этом сейчас оба коллектива претендуют на самые высокие позиции. Но уже прошлая игра краснодарцев с «Томью» проиллюстрировала, что команда начинает ослабевать и ее попросту не хватает на всю игру. «Сочи» нужно просто грамотно этим воспользоваться.

«Томь» вам!

Вадиму Евсееву не удалось дважды за неделю одолеть «Луч». Если в Кубке получилось все очень хорошо, то в чемпионате соперник плотно залег в оборону и не дал противнику возможность реализовать свой момент. В 9-ом туре Хабаровск играет против одного из лидеров первенства – «Томи». Подопечные Василия Баскакова так и не смогли огорчить впервые молодежку «Краснодара», хотя шансы были. Сейчас есть возможность исправиться за выездную неудачу, тем более дома томичи выступают крайне неплохо.

9-й тур ФНЛ



Виталий Поморцев. Rusfootball.info
Теги: ФНЛ Зенит-2
Сегодня, 00:23
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.