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"Спартак-2" обыграл "Балтику"

"Спартак-2" обыграл "Балтику" в матче 9-го тура ОЛИМП - ФНЛ (2:1).

ФНЛ

9 тур

"Спартак-2" – "Балтика" 2:1

Гол: Пантелеев, 20, Тюнин, 82 - Григорьев, 50

"Спартак-2": Терешкин, Мамин, Маслов, Гапонов, Воропаев, Бакаев (Рудковский, 60), Полубояринов, Пантелеев, Тюнин, Нимели, Руденко (Мелкадзе, 59)

"Балтика": Лантратов, Таказов, Крючков (Магал, 33), Плиев, Каленкович (Шабалин, 89), Дмитриев, Григорьев, Дзаламидзе, Шаваев, Касаев, Шешуков

Предупреждения: Полубояринов, 14, Маслов, 36, Дзаламидзе, 88, Маслов, 88, Шаваев, 90+4
Теги: Спартак-2 Балтика
Сегодня, 18:35
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№1 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 19:04) #
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smirk


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
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