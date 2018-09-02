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Николай Тюнин: нужно держать этот уровень

После победного матча 9 тура ФНЛ «Спартак-2» «Балтика» (2:1) свой комментарий к игре дал полузащитник москвичей Николай Тюнин.

- Твой комментарий к прошедшему матчу

- Хорошая получилась игра. Много моментов, достаточно голов. Я думаю зрителям понравилась игра и конечно счёт в матче.

- В прошлом сезоне «Балтика» едва не зацепилась за стыковые матчи. В этом дела у неё пока идут совсем не так хорошо, как в прошлом. Какое впечатление осталось у тебя от соперника?

- «Балтика» хорошо обновилась после прошлого сезона. Есть опытные игроки, которые ведут игру. В этом сезоне пока не получается поймать свою игру, чтоб стабильно набирать очки.

- В прошлом сезоне ваша команда заняла итоговое 14 место в таблице. В этом вы делите первое место с «Краснодаром-2». За счёт чего удалось добиться такого прогресса?

- Трудно сказать. В прошлом году тоже начинали хорошо сезон, потом спад. Сейчас самое главное держать ту планку, которую мы себе подняли и играть так же все игры.

- Вспомни, как забивались ваши голы в этом матче.

- Первой гол забил Пантелеев хорошо ударив и переиграл тем самым вратаря. Второй мяч забили после хорошей атаки, которую я завершил ударом из-за штрафной.

Rusfootball.info. С Николаем Тюниным общался Миша-Пират.
Теги: Спартак-2 Балтика
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