Николай Тюнин: нужно держать этот уровень

После победного матча 9 тура ФНЛ «Спартак-2» «Балтика» (2:1) свой комментарий к игре дал полузащитник москвичей Николай Тюнин.- Хорошая получилась игра. Много моментов, достаточно голов. Я думаю зрителям понравилась игра и конечно счёт в матче.- «Балтика» хорошо обновилась после прошлого сезона. Есть опытные игроки, которые ведут игру. В этом сезоне пока не получается поймать свою игру, чтоб стабильно набирать очки.- Трудно сказать. В прошлом году тоже начинали хорошо сезон, потом спад. Сейчас самое главное держать ту планку, которую мы себе подняли и играть так же все игры.- Первой гол забил Пантелеев хорошо ударив и переиграл тем самым вратаря. Второй мяч забили после хорошей атаки, которую я завершил ударом из-за штрафной.Николаем Тюниным общался Миша-Пират.