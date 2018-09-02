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Валерий Непомнящий: "Балтика" играет ниже уровня, который может показывать

Главный тренер "Балтики" Валерий Непомнящий поделился впечатлениями от матча против "Спартака-2".

"В очередной раз я должен извиниться перед болельщиками "Балтики". Мы проигрываем командам, которые уступают нам в возрасте. Но я вижу, что в этих командах собраны хорошие игроки и хорошо поставлена работа. И если мы не прилагаем максимум стараний, то играть нам непросто. Сегодня это яркий пример. Первый тайм был на стороне соперника, потом мы выправили игру. Но удача поворачивается к тем, кто ее больше заслуживает. Мы играем ниже уровня, который мы можем показывать. Из оптимального основного состава у нас сегодня не было сразу шестерых игроков. А те, кто их заменил, пока не соответствуют должному уровню", - цитирует тренера официальный сайт клуба.
Теги: Непомнящий Балтика Спартак-2
Сегодня, 12:33
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№1 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 12:42) #
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Болеет за:
«Спартак»
Неслабый лазарет у Балтики.
Как у Спартака в прошлом году.


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
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