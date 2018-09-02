"Чертаново" подарило Черчесову абонемент на свои матчи

Сегодня исполняется 55 лет главному тренеру @TeamRussia Станиславу Черчесову!

Станислав Саламович, поздравляем Вас и желаем новых красивых побед с главной национальной командой @official_rfs!



Дарим VIP-абонемент на все матчи #Чертаново. Нам кажется, Вы зря время не потеряете ? pic.twitter.com/fPMnYm49lc — ФК «Чертаново» (@FCChertanovo) September 2, 2018

"Чертаново" поздравил главного тренера сборной России Станислава Черчесова с днем рождения. Сегодня ему исполнилось 55 лет. В качестве подарка специалисту клуб решил преподнести VIP-абонемент на все матчи команды.