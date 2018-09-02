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"Чертаново" подарило Черчесову абонемент на свои матчи

"Чертаново" поздравил главного тренера сборной России Станислава Черчесова с днем рождения. Сегодня ему исполнилось 55 лет. В качестве подарка специалисту клуб решил преподнести VIP-абонемент на все матчи команды.

Теги: Чертаново Черчесов
Сегодня, 15:12
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