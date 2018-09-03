Сергей Юран: бесит, что в ПФЛ приходится играть на школьном стадионе

Главный тренер "Зоркого" Сергей Юран высказался перед выездным матчем первенства второго дивизиона против липецкого "Металлурга".– Знаете, я сегодня приехал в Липецк с командой, и определенная ситуация меня поразила. Где мы будем завтра играть? На школьном стадионе! Честно говоря, это бесит. Для кого у нас в стране делается околофутбольная атмосфера? Разве для болельщиков? В Липецке же строили тренировочную базу для чемпионата мира. Почему реконструированный стадион еще не задействован в играх главной команды города? То самое наследие мундиаля в регионы может и не дойти…– В первом и втором дивизионах есть два типа команд. Одни играют с задачей повышения в классе, имея для этого финансовые, спортивные и игровые возможности, другие попросту играют с целью не вылететь еще ниже. В таких командах меньше финансовых и спортивных возможностей, но по игровым они могут ничем не уступать.В таких условиях как раз и проявляется внутренняя жила футболиста. Его футбольное нутро. Если он хочет расти и играть на национальном, европейском уровне, то все получится, даже если ты играешь в третьем дивизионе.Объясню подробнее на своем примере. Я исповедую рационализм. Это было и в игровой карьере, осталось и в тренерской. Перед сезоном спрашиваю у футболиста: хочет ли он, есть желание? Да – значит да, нет – есть много других команд, в которых игрок может пригодиться. Так что в "Зорком" нет как таковой задачи выйти в ФНЛ. Нам нужно добиваться результата в каждой игре. Банально сказал, наверное. Но так происходит во многих командах. В том же "Металлурге".