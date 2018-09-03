Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
22:41
Егоров о моменте с Фернандо и Дриусси: в такой игре пенальти можно назначать только 200-процентный (6)
Егоров о моменте с Фернандо и Дриусси: в такой игре пенальти можно назначать только 200-процентный (6)
21:33
Виталий Дьяков: если вдруг в "Спартаке" возникнет желание, то мой номер телефона найти несложно (4)
Виталий Дьяков: если вдруг в "Спартаке" возникнет желание, то мой номер телефона найти несложно (4)
18:06
Жозе Моуринью: если меня уволят, вы хоть знаете, сколько денег "МЮ" придется выплатить мне? (7)
Жозе Моуринью: если меня уволят, вы хоть знаете, сколько денег "МЮ" придется выплатить мне? (7)
15:32
Михаил Боярский сравнил матч "Зенит" - "Спартак" с девятимесячным сексом без беременности (16)
Михаил Боярский сравнил матч "Зенит" - "Спартак" с девятимесячным сексом без беременности (16)
14:04
Евгений Кафельников: видимо, в "Спартаке" есть какие-то подводные течения, из-за которых Ханни не играет (5)
Евгений Кафельников: видимо, в "Спартаке" есть какие-то подводные течения, из-за которых Ханни не играет (5)
12:24
Сергей Веденеев: "Зенит" ближе к титулу - без вариантов. Состав у "Спартака" – не чемпионский (54)
Сергей Веденеев: "Зенит" ближе к титулу - без вариантов. Состав у "Спартака" – не чемпионский (54)
Сергей Юран: бесит, что в ПФЛ приходится играть на школьном стадионе
Главный тренер "Зоркого" Сергей Юран высказался перед выездным матчем первенства второго дивизиона против липецкого "Металлурга".
– Знаете, я сегодня приехал в Липецк с командой, и определенная ситуация меня поразила. Где мы будем завтра играть? На школьном стадионе! Честно говоря, это бесит. Для кого у нас в стране делается околофутбольная атмосфера? Разве для болельщиков? В Липецке же строили тренировочную базу для чемпионата мира. Почему реконструированный стадион еще не задействован в играх главной команды города? То самое наследие мундиаля в регионы может и не дойти…
– Часто команды ПФЛ выигрывают первенства своих зон, но по неспортивным причинам повыситься в классе не могут. У вас такое было в ставропольском "Динамо" в 2005-м. Нет ли риска повторения ситуации с "Зорким"?
– В первом и втором дивизионах есть два типа команд. Одни играют с задачей повышения в классе, имея для этого финансовые, спортивные и игровые возможности, другие попросту играют с целью не вылететь еще ниже. В таких командах меньше финансовых и спортивных возможностей, но по игровым они могут ничем не уступать.
В таких условиях как раз и проявляется внутренняя жила футболиста. Его футбольное нутро. Если он хочет расти и играть на национальном, европейском уровне, то все получится, даже если ты играешь в третьем дивизионе.
Объясню подробнее на своем примере. Я исповедую рационализм. Это было и в игровой карьере, осталось и в тренерской. Перед сезоном спрашиваю у футболиста: хочет ли он, есть желание? Да – значит да, нет – есть много других команд, в которых игрок может пригодиться. Так что в "Зорком" нет как таковой задачи выйти в ФНЛ. Нам нужно добиваться результата в каждой игре. Банально сказал, наверное. Но так происходит во многих командах. В том же "Металлурге".
Onedivision
– Знаете, я сегодня приехал в Липецк с командой, и определенная ситуация меня поразила. Где мы будем завтра играть? На школьном стадионе! Честно говоря, это бесит. Для кого у нас в стране делается околофутбольная атмосфера? Разве для болельщиков? В Липецке же строили тренировочную базу для чемпионата мира. Почему реконструированный стадион еще не задействован в играх главной команды города? То самое наследие мундиаля в регионы может и не дойти…
– Часто команды ПФЛ выигрывают первенства своих зон, но по неспортивным причинам повыситься в классе не могут. У вас такое было в ставропольском "Динамо" в 2005-м. Нет ли риска повторения ситуации с "Зорким"?
– В первом и втором дивизионах есть два типа команд. Одни играют с задачей повышения в классе, имея для этого финансовые, спортивные и игровые возможности, другие попросту играют с целью не вылететь еще ниже. В таких командах меньше финансовых и спортивных возможностей, но по игровым они могут ничем не уступать.
В таких условиях как раз и проявляется внутренняя жила футболиста. Его футбольное нутро. Если он хочет расти и играть на национальном, европейском уровне, то все получится, даже если ты играешь в третьем дивизионе.
Объясню подробнее на своем примере. Я исповедую рационализм. Это было и в игровой карьере, осталось и в тренерской. Перед сезоном спрашиваю у футболиста: хочет ли он, есть желание? Да – значит да, нет – есть много других команд, в которых игрок может пригодиться. Так что в "Зорком" нет как таковой задачи выйти в ФНЛ. Нам нужно добиваться результата в каждой игре. Банально сказал, наверное. Но так происходит во многих командах. В том же "Металлурге".
Onedivision
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.