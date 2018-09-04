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Москва Рубин
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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Игорь Семшов: судейство в ПФЛ безобразное
Главный тренер "Химика" из Новомосковска Игорь Семшов раскритиковал судейство в ФНЛ.
– Судя по вашей недавней трехматчевой дисквалификации за претензии арбитру, тема судейства во втором дивизионе стоит остро?
– К сожалению, оно безобразное. И это губит футбол, отворачивает и зрителя от него, и игроков тоже. Вместо того чтобы заниматься свои делом, прогрессировать, мысли у многих о том, как работает рефери. А потом удивляемся, почему футболисты не растут. Что касается дисквалификации, то я всегда стоял и буду стоять горой за своих ребят. Не имеет значения, на каком уровне я играл, в любом случае не соглашусь с тем, когда издеваются над футболом, моими игроками, надо мной.
В ПФЛ в основном молодежь учится играть в футбол – дайте им эту возможность честным судейством. В каких-то матчах они работают нормально, но в каких-то – чудовищно. Не знаю уж, связано это с квалификацией или с предвзятостью, дела это не меняет.
Onedivision
– Судя по вашей недавней трехматчевой дисквалификации за претензии арбитру, тема судейства во втором дивизионе стоит остро?
– К сожалению, оно безобразное. И это губит футбол, отворачивает и зрителя от него, и игроков тоже. Вместо того чтобы заниматься свои делом, прогрессировать, мысли у многих о том, как работает рефери. А потом удивляемся, почему футболисты не растут. Что касается дисквалификации, то я всегда стоял и буду стоять горой за своих ребят. Не имеет значения, на каком уровне я играл, в любом случае не соглашусь с тем, когда издеваются над футболом, моими игроками, надо мной.
В ПФЛ в основном молодежь учится играть в футбол – дайте им эту возможность честным судейством. В каких-то матчах они работают нормально, но в каких-то – чудовищно. Не знаю уж, связано это с квалификацией или с предвзятостью, дела это не меняет.
Onedivision
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