Игорь Семшов: судейство в ПФЛ безобразное

Главный тренер "Химика" из Новомосковска Игорь Семшов раскритиковал судейство в ФНЛ.– К сожалению, оно безобразное. И это губит футбол, отворачивает и зрителя от него, и игроков тоже. Вместо того чтобы заниматься свои делом, прогрессировать, мысли у многих о том, как работает рефери. А потом удивляемся, почему футболисты не растут. Что касается дисквалификации, то я всегда стоял и буду стоять горой за своих ребят. Не имеет значения, на каком уровне я играл, в любом случае не соглашусь с тем, когда издеваются над футболом, моими игроками, надо мной.В ПФЛ в основном молодежь учится играть в футбол – дайте им эту возможность честным судейством. В каких-то матчах они работают нормально, но в каких-то – чудовищно. Не знаю уж, связано это с квалификацией или с предвзятостью, дела это не меняет.