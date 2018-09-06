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Владислав Радимов рассказал, как получил предложение возглавить "Зенит-2"

Бывший полузащитник "Зенита" Владислав Радимов признался, что не мог отказаться от предложения возглавить вторую команду сине-бело-голубых.

42-летний специалист стал главным тренером "Зенита-2" 4 сентября.

– С какими чувствами возвращаетесь в "Зенит-2"?

– Для меня эта команда не чужая, хотя понятно, что теперь там играют другие ребята – смену поколений никто не отменял. Тем не менее, я ведь участвовал в возрождении "Зенита-2" в 2013 году, все делалось с нуля, в итоге проработал 4 года, начиная еще с ПФЛ.

– Как поступило предложение вновь возглавить вторую команду "Зенита"?

– Позвонил Слава Малафеев спросил, готов ли стать главным тренером. Я ответил: "Если моему клубу это нужно, как могу отказать?".

"Спорт-Экспресс"
Теги: Радимов Зенит-2
Вчера, 22:07
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(3)
№3 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Вчера, 23:51) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Маклер и алкаш подсиднли нормального мужика


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аргентинский бродячий театр и отец-герой-труженик
Регистрация: 8.09.2008 [жалоба]
№2 Написал: Moonspell Москва (Вчера, 22:24) #
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  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
А вот кто Горшкова подсидел!
Регистрация: 2.06.2009 [жалоба]
№1 Написал: Рене Маков (Вчера, 22:15) #
  • -3
  •  (3)

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