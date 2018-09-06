Владислав Радимов рассказал, как получил предложение возглавить "Зенит-2"

Бывший полузащитник "Зенита" Владислав Радимов признался, что не мог отказаться от предложения возглавить вторую команду сине-бело-голубых.42-летний специалист стал главным тренером "Зенита-2" 4 сентября.– Для меня эта команда не чужая, хотя понятно, что теперь там играют другие ребята – смену поколений никто не отменял. Тем не менее, я ведь участвовал в возрождении "Зенита-2" в 2013 году, все делалось с нуля, в итоге проработал 4 года, начиная еще с ПФЛ.– Позвонил Слава Малафеев спросил, готов ли стать главным тренером. Я ответил: "Если моему клубу это нужно, как могу отказать?".