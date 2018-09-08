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Возвращение Радимова. Анонс 10-го тура ФНЛ

ФНЛ не останавливается даже во время матча сборных. В субботу пройдет 10-й тур. Rusfootball.info анонсирует все самое интересное











Проверка Саранском

В прошлые выходные томичи разгромили хабаровский СКА и вернулись на первую позицию, которую до этого оккупировали молодежные команды «Спартака» и «Краснодара». В субботу сибиряки только в третий раз отправятся на выезд. До этого была победа над «Химками» и ничья с «Краснодаром-2». Чтобы понимать, насколько серьезно Томск нацелен на РПЛ нужно понять силу клуба в гостевых встречах, которых пока очень мало. «Мордовию» вряд ли можно считать подарком. Команда и сама играет, и дает другим. В недавнем интервью Владимир Обухов заявил, что игроки сами поставили перед собой задачу выйти в Премьер-лигу. Получается пока не очень.

Возвращение Радимова

Закончились мучения Александра Горшкова в «Зените-2». После последнего матча его отправили в отставку, а в коллектив вернулся спустя полтора сезона Владислав Радимов. До этого он тренировал игроков на протяжении нескольких сезонов. При нем питерцы даже показывали неплохие результаты и были крепкой командой первого дивизиона. Что касается перестановки, то Горшков резко высказался в адрес руководства и Вячеслава Малафеева, так как посчитал, что ему не дали время проявить себя и просто подставили. Камбэк же Радимова состоится в игре против «Химок». Будет чудо, если питерцы выберутся из зоны вылета после такого провального старта.

Неполадки Евсеева

Вадим Евсеев провел уже три матча в качестве главного тренера хабаровчан и пока дела обстоят очень плохо. В Кубке армейцы с горем пополам прошли принципиального соперника из Владивостока. Уже дома, когда игру нужно было строить от себя, возникли проблемы. А через неделю «Томь» растоптала на своем поле новый клуб Евсеева. Усугубить положение по силам «Сочи». Южане пока крайне нестабильны – это проиллюстрировала крайняя ничья с физически неготовым на всю встречу «Краснодаром». При этом в гостях бывшие питерцы нередко много забивают. А коллектив пополнил опытный Евгений Макеев.

Молодежка в помощь

«Спартак-2» сейчас самая ходовая команда лиги. Пять побед подряд и лидирующие позиции наравне с «Краснодаром» и «Томью», но удачная серия находится под угрозой, как никогда. Дело в том, что пять футболистов дубля были вызваны в молодежную сборную страны. Это дает серьезное преимущество «Нижнему Новгороду». Победа сейчас для нижегородцев необходима после двух минимальных осечек с Курском и «Шинником».

Лидерство «Тамбова»?

С четвертой попытки «Тамбову» все-таки удалось одержать победу на своем поле – пострадала «Сибирь». До этого были постоянные проблемы. Учитывая, какие сложные встречи предстоят конкурентам тамбовачан, они имеют все возможности на волне последней победы замахнуться на три очка с «Чертаново» и первое место в таблице. Вот только молодые игроки из Подмосковья ни на шутку разошлись в последнее время. Гостевая победа в Саранске и разгром со счетом 4:0 «Тюмени».

10-й тур ФНЛ



Виталий Поморцев. Rusfootball.info
Теги: Томь Зенит-2
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