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"Зенит-2" сыграл вничью с "Химками"

"Зенит-2" сыграл вничью с "Химками" (2:2) в матче 10-го тура ОЛИМП-ФНЛ.

ФНЛ

10 тур

"Зенит-2" – "Химки" 2:2

Гол: Прудников, 19, 80 - Алиев, 42, Портнягин, 71

"Зенит-2": Кизеев, Бугриев, Плотников, Пенчиков, Иванов (Плетнев, 63), Камышев, Мусаев, Богаев (Запрягаев, 69), Воробьев (Кириллов, 58), Прудников, Макеев (Казаков, 89)

"Химки": Исупов, Димидко, Иванов, Смирнов, Филин, Козлов, Корян (Мостовой, 63), Талалай (Яковлев, 68), Петрусев (Портнягин, 70), Нетфуллин, Алиев

Предупреждения: Богаев, 30, Плетнев, 82, Камышев, 82, Иванов, 89

Удаления: Иванов, 90+1
Теги: Зенит-2 Химки
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