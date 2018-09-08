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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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"Зенит-2" сыграл вничью с "Химками"
"Зенит-2" сыграл вничью с "Химками" (2:2) в матче 10-го тура ОЛИМП-ФНЛ.
ФНЛ
10 тур
"Зенит-2" – "Химки" 2:2
Гол: Прудников, 19, 80 - Алиев, 42, Портнягин, 71
"Зенит-2": Кизеев, Бугриев, Плотников, Пенчиков, Иванов (Плетнев, 63), Камышев, Мусаев, Богаев (Запрягаев, 69), Воробьев (Кириллов, 58), Прудников, Макеев (Казаков, 89)
"Химки": Исупов, Димидко, Иванов, Смирнов, Филин, Козлов, Корян (Мостовой, 63), Талалай (Яковлев, 68), Петрусев (Портнягин, 70), Нетфуллин, Алиев
Предупреждения: Богаев, 30, Плетнев, 82, Камышев, 82, Иванов, 89
Удаления: Иванов, 90+1
ФНЛ
10 тур
"Зенит-2" – "Химки" 2:2
Гол: Прудников, 19, 80 - Алиев, 42, Портнягин, 71
"Зенит-2": Кизеев, Бугриев, Плотников, Пенчиков, Иванов (Плетнев, 63), Камышев, Мусаев, Богаев (Запрягаев, 69), Воробьев (Кириллов, 58), Прудников, Макеев (Казаков, 89)
"Химки": Исупов, Димидко, Иванов, Смирнов, Филин, Козлов, Корян (Мостовой, 63), Талалай (Яковлев, 68), Петрусев (Портнягин, 70), Нетфуллин, Алиев
Предупреждения: Богаев, 30, Плетнев, 82, Камышев, 82, Иванов, 89
Удаления: Иванов, 90+1
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