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"Томь" обыграла "Мордовию"

"Томь" с минимальным счетом обыграла "Мордовию" в матче 10-го тура ОЛИМП-ФНЛ - 1:0.

ФНЛ

10 тур

"Мордовия" – "Томь" 0:1

Голы: Шумских, 28

"Мордовия": Кобзев, Сухарев, Климов, Ятченко, Лебедев, Киреев, Поярков, Дворецков (Петров, 46), Мухаметшин (Адаев, 47), Мухаметшин, Обухов

"Томь": Шафинский, Зуйков, Клещенко, Тихий, Шумских, Ставпец (Гвинейский, 74), Кухарчук, Калинский, Шалаев, Казаев (Фомин 72), Кузьмичёв (Тлупов, 55)

Предупреждения: Казаев, 33, Зуйков, 55, Ставпец, 67, Киреев, 70
Теги: Томь Мордовия
Сегодня, 19:14
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№1 Написал: venera Томская обл.Северск (Сегодня, 19:18) #
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Болеет за:
«Краснодар»
во как,чё это с Томью,тренера сменили и она попёрла,однакоооо anguished
Регистрация: 15.04.2009 [жалоба]
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