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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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19:14
"Томь" обыграла "Мордовию" (1)
"Томь" обыграла "Мордовию" (1)
18:06
Игрок сборной США наехал на арбитра после симуляции Неймара: ты вообще смотрел чемпионат мира?!
Игрок сборной США наехал на арбитра после симуляции Неймара: ты вообще смотрел чемпионат мира?!
17:20
Отец Кузяева: в Турции Черчесов сделал ставку на опытных игроков, а ротацию мы увидим с чехами
Отец Кузяева: в Турции Черчесов сделал ставку на опытных игроков, а ротацию мы увидим с чехами
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Джон Терри в «Спартаке». Чтооооо? (18)
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Сергей Силкин: фактически победа над сборной Турции состоялась благодаря надежным действиям Лунева (3)
12:57
"Спартак" достиг договоренности с Терри, в ближайшие часы будет подписан контракт по схеме "1+1" (67)
"Спартак" достиг договоренности с Терри, в ближайшие часы будет подписан контракт по схеме "1+1" (67)
"Томь" обыграла "Мордовию"
"Томь" с минимальным счетом обыграла "Мордовию" в матче 10-го тура ОЛИМП-ФНЛ - 1:0.
ФНЛ
10 тур
"Мордовия" – "Томь" 0:1
Голы: Шумских, 28
"Мордовия": Кобзев, Сухарев, Климов, Ятченко, Лебедев, Киреев, Поярков, Дворецков (Петров, 46), Мухаметшин (Адаев, 47), Мухаметшин, Обухов
"Томь": Шафинский, Зуйков, Клещенко, Тихий, Шумских, Ставпец (Гвинейский, 74), Кухарчук, Калинский, Шалаев, Казаев (Фомин 72), Кузьмичёв (Тлупов, 55)
Предупреждения: Казаев, 33, Зуйков, 55, Ставпец, 67, Киреев, 70
ФНЛ
10 тур
"Мордовия" – "Томь" 0:1
Голы: Шумских, 28
"Мордовия": Кобзев, Сухарев, Климов, Ятченко, Лебедев, Киреев, Поярков, Дворецков (Петров, 46), Мухаметшин (Адаев, 47), Мухаметшин, Обухов
"Томь": Шафинский, Зуйков, Клещенко, Тихий, Шумских, Ставпец (Гвинейский, 74), Кухарчук, Калинский, Шалаев, Казаев (Фомин 72), Кузьмичёв (Тлупов, 55)
Предупреждения: Казаев, 33, Зуйков, 55, Ставпец, 67, Киреев, 70
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