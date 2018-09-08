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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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"Тамбов" и "Чертаново" сыграли вничью
"Тамбов" сыграл вничью с "Чертаново" в матче 10-го тура ОЛИМП-ФНЛ (2:2).
ФНЛ
10 тур
"Тамбов" – "Чертаново" 2:2
Голы: Глушенков, 50, Чернышов, 52,? Себай, 63
"Тамбов": Вавилин, Чистяков, Горбатюк, Рыбин (Чернышов, 46), Шляков, Шевчук, Килин, Кашчелан, Чуперка, Аппаев, Себай
"Чертаново": Ломаев, Солдатенков, Редькович, Бартасевич, Глушенков, Витюгов, Умяров, Горшков, Ежов, Зиньковский, Сарвели
Предупреждения: Кашчелан, 10, Рыбин, 34, Ломаев, 36, Сарвели, 56
ФНЛ
10 тур
"Тамбов" – "Чертаново" 2:2
Голы: Глушенков, 50, Чернышов, 52,? Себай, 63
"Тамбов": Вавилин, Чистяков, Горбатюк, Рыбин (Чернышов, 46), Шляков, Шевчук, Килин, Кашчелан, Чуперка, Аппаев, Себай
"Чертаново": Ломаев, Солдатенков, Редькович, Бартасевич, Глушенков, Витюгов, Умяров, Горшков, Ежов, Зиньковский, Сарвели
Предупреждения: Кашчелан, 10, Рыбин, 34, Ломаев, 36, Сарвели, 56
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