"Краснодар-2" потерпел первое поражение в сезоне

"Краснодар-2" на своем поле уступил курскому "Авангарду" в рамках матча 10-го тура ФНЛ. Это первое поражение "быков" в нынешнем сезоне.ФНЛ10 турТрошечкин, 5, Альшин, 40"Краснодар-2": Адамов, Голубев, Марков, Шишкин, Татаев, Страндберг, Катрич, Уткин, Сулейманов, Сергеев, Игнатьев"Авангард" К: Чагров, Багаев, Войнов, Никитин, Дашаев, Акбашев, Земсков, Альшин, Трошечкин, Стеклов, КасьянПредупреждения: Стеклов, 33, Татаев, 45