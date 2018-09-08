Новости партнеров

"Краснодар-2" потерпел первое поражение в сезоне

"Краснодар-2" на своем поле уступил курскому "Авангарду" в рамках матча 10-го тура ФНЛ. Это первое поражение "быков" в нынешнем сезоне.

ФНЛ

10 тур

"Краснодар-2" – "Авангард" К 0:2

Голы: Трошечкин, 5, Альшин, 40

"Краснодар-2": Адамов, Голубев, Марков, Шишкин, Татаев, Страндберг, Катрич, Уткин, Сулейманов, Сергеев, Игнатьев

"Авангард" К: Чагров, Багаев, Войнов, Никитин, Дашаев, Акбашев, Земсков, Альшин, Трошечкин, Стеклов, Касьян

Предупреждения: Стеклов, 33, Татаев, 45
Теги: Краснодар-2 Авангард
Сегодня, 20:09
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.