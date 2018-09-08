Денис Синяев: задача была взять 3 очка в матче с "Краснодаром-2"

После победного матча 10 тура «Краснодар-2» - «Авангард» (0:2) свой комментарий к игре дал вице-капитан курян Денис Синяев.- Спасибо. Выиграли в гостях у хорошей команды, очень рад, что забили быстро гол. За счёт желания, командной игры и реализации своих моментов.- Взять 3 очка.- Мы и сейчас остаёмся соседями. Поэтому для нас важен каждый матч.. С Денисом Синяевым общался Миша-Пират.