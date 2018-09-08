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Денис Синяев: задача была взять 3 очка в матче с "Краснодаром-2"

После победного матча 10 тура «Краснодар-2» - «Авангард» (0:2) свой комментарий к игре дал вице-капитан курян Денис Синяев.

- Денис, с победой. Твой комментарий к прошедшему матчу.

- Спасибо. Выиграли в гостях у хорошей команды, очень рад, что забили быстро гол. За счёт желания, командной игры и реализации своих моментов.

- Какова была установка на этот матч?

- Взять 3 очка.

- На сколько для вас был принципиален этот матч, учитывая то, что в таблице перед этим матчем вы были соседями.

- Мы и сейчас остаёмся соседями. Поэтому для нас важен каждый матч.

Rusfootball.info. С Денисом Синяевым общался Миша-Пират.
Теги: Краснодар-2 Авангард
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