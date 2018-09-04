Драка «чертей» с «волками», 2 карты на минуту для Прокофьева, ничьи Евсеева и Радимова. Обзор 10 тура ФНЛ

Вчера впервые протестировали систему VAR в ФНЛ. Из-за пятничного урагана были некоторые неполадки в ее работе. #СочиКраснодар2 #СочныйФутбол pic.twitter.com/VGGd3hR7Vm

??? Ад на поле! После жестокого фола Себаи на Редьковиче началась драка стенка на стенку... В итоге - пауза минут на 7, листопад желтых и два удаления у тамбовчан. Поле покинули грубиян Себаи и драчун Чуперка ? pic.twitter.com/T08iu0yQpq