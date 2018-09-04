Драка «чертей» с «волками», 2 карты на минуту для Прокофьева, ничьи Евсеева и Радимова. Обзор 10 тура ФНЛ

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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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10 тур лучшей лиги мира получился настолько событийным, что даже при желании не получилось проигнорировать в обзоре ни одного матча. Rusfootball.info – о матчах главного турнира России этой недели.
«СКА-Хабаровск» всё дальше от премьер-лиги
Без борьбы вылетевшие из премьер-лиги хабаровчане зачем-то хотят в неё вернуться и рубят с плеча. Сергея Передню убрали уже после 7 туров, а Вадим Евсеев с Александром Гришиным начали свою работу со скандальной пресс-конференции во Владивостоке первого и нашумевшего интервью в «Разговоре по пятницам» второго.
Первую и пока последнюю победу тренерский тандем одержал как раз в кубковом матче с «Лучом», после чего «армейцы» сыграли с тем же соперником 0:0 и были разгромлены «Томью» 1:4. Тем не менее, в Хабаровске к предстоящей встрече подходили с оптимизмом.
Однако выиграть снова не удалось, несмотря на очередные претензии соперников «СКА-Хабаровск» к судейству. «Сочи» после матча с «Краснодаром-2» уже давал понять, что к арбитрам клуб имеет огромные вопросы.
Тему сегодня продолжил Александр Точилин, который сказал о пенальти в ворота его команды, уже 6-го в сезоне: «Такой же момент, даже более очевидный, был в матче с «Краснодаром-2», когда мяч попал в руку соперника, а пенальти не назначили, причем арбитр вроде бы даже получил высокую оценку. Тогда признали, что рука была в естественном положении. А когда нашему игроку мяч попадает в прижатую руку с метра, это почему-то трактуется иначе».
Собственно, вот и сам эпизод,за который Турбин назначил 11-метровый. Убрать руку защитник действительно не мог успеть, но вряд ли можно сказать, что она в естественном положении и не увеличивает площадь тела.
11-метровый позволил хабаровчанами сравнять счёт на 20-й минуте. В итоге встреча завершилась со счётом 2:2.
Сэйв тура
При всём уважении к вратарям, главное спасение тура – за врачом ФК «Сочи» Андреем Андриановым, который по дороге в Хабаровск спас59-летнюю пассажирку самолёта.
Евдокимова не отпускают, «Ротор» не побеждает
После вылета из Кубка России от «Сызрани-2003» Роберт Евдокимов психанул и подал в отставку с поста тренера «Ротора». Однако за тренера пошли просить чуть ли не сами игроки, и тренер работу продолжил. Дивидендов от такого поворота пока не видно: после поражения от «Факела» и ничьей с «Химками» волгоградцы отстояли ничью в Новосибирске.
Гости открыли счёт в 1 тайме, но пропустили в начале второго и 35 минут играли в меньшинстве из-за удаления Завезёна. В концовке «Ротор» только оборонялся и продлил безвыигрышную серию до 9 встреч. У «Сибири» дела тоже складываются плохо: 5 матчей без побед и нерезультативные полчаса в большинстве.
В Нижнем и Саранске продолжают ходить на футбол, в Калининграде – не начинают
На неделе Илья Максимов дал скандальное интервью, в котором разнёс руководителей «Нижнего Новгорода», но после двух поражений команда Дмитрия Черышева собралась и благодаря дублю Тимура Аюпова одолела «Спартак-2» со счётом 3:1 на глазах 27 тысяч зрителей, приблизившись вплотную к зоне стыковых матчей. Таким образом, лидерский триумвират из «Томи», «Спартака-2» и «Тамбова» распался.
Менее амбициозная «Мордовия» собрала не такую большую публику, но 20 тысяч человек на матч с новым единоличным лидером ФНЛ «Томью», по данным сайта турнира, всё же пришли. Единственным оказался гол Алексея Шумских на 28 минуте – томичи воспользовались осечками конкурентов и теперь красуются на вершине в одиночестве.
А вот у «Балтики» всё плохо: стадион великолепный, амбиции были серьёзными, но новое поражение (от «Факела» 0:2, победным голом отметился Лебеденко) оставило команду в зоне вылета. На матч пришло всего 6.5 тысяч человек – наследие чемпионата мира до сих пор проявляется даже в игре сборной, но в Калининграде о нём уже успели позабыть. Обидно.
Перфоманс тура
Парадокс, но под такой подзаголовок угодил матч «Тюмени» и «Луча», завершившийся без голов. Всё дело в футболисте гостей Станиславе Прокофьеве, который на 81-й минуте вышел на замену, сразу обзавёлся жёлтой карточкой, а в следующем эпизоде получил и вторую. На то, чтобы полностью посмотреть игру Гения в этом матче, у вас уйдёт минута.
Помнится, не так давно, на той самой пресс-конференции с участием Евсеева, Рустем Хузин с матерком обещал, что в следующем матче будут лететь искры. Но полетели они чуть позже – Хузин провёл лучшую замену в карьере в 10-м туре.
Первое поражение топового состава «Краснодара-2» и новое достижение «Чертаново»
Роман Шишкин, Стефан Страндберг, Николай Марков, Анатолий Катрич, Магомед-Шапи Сулейманов, Иван Игнатьев, да ещё и главный талант ФНЛ Даниил Уткин – состав «Краснодара-2» выглядит так, будто Сергей Галицкий реально собирается выводить в РПЛ свою вторую команду. Однако краснодарский микс из ветеранов и молодёжи неожиданно потерпел первое поражение в сезоне от курского «Авангарда». И пропустил финалистов Кубка России в таблице.
Интереснейшей обещала быть встреча между «Тамбовом» и «Чертаново», но она превзошла все ожидания. Если первый тайм прошёл относительно нормально, то во втором команды забили 4 мяча (2:2), спровоцировали арбитра Москалёва на 12 жёлтых карточек, а главное – на 2 удаления после массовой драки. Матч «Зенит» – «Спартак» Владимиру было обслуживать куда легче.
Аутсайдеры набирают очки, Радимов вернулся
Провалившие вдрызг старт сезона «Зенит-2» и «Армавир» сразу вдвоём сумели не проиграть. До побед, правда, пока далековато: питерцы в первом матче Владислава Радимова отыгрались на 80 минуте благодаря голу чертановского воспитанника Прудникова (2:2 с «Химками», а «Армавир» не забил «Шиннику» и не пропустил от него в малособытийной игре, что нетипично для лучшей лиги мира.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
«СКА-Хабаровск» всё дальше от премьер-лиги
Без борьбы вылетевшие из премьер-лиги хабаровчане зачем-то хотят в неё вернуться и рубят с плеча. Сергея Передню убрали уже после 7 туров, а Вадим Евсеев с Александром Гришиным начали свою работу со скандальной пресс-конференции во Владивостоке первого и нашумевшего интервью в «Разговоре по пятницам» второго.
Первую и пока последнюю победу тренерский тандем одержал как раз в кубковом матче с «Лучом», после чего «армейцы» сыграли с тем же соперником 0:0 и были разгромлены «Томью» 1:4. Тем не менее, в Хабаровске к предстоящей встрече подходили с оптимизмом.
Однако выиграть снова не удалось, несмотря на очередные претензии соперников «СКА-Хабаровск» к судейству. «Сочи» после матча с «Краснодаром-2» уже давал понять, что к арбитрам клуб имеет огромные вопросы.
Вчера впервые протестировали систему VAR в ФНЛ. Из-за пятничного урагана были некоторые неполадки в ее работе.#СочиКраснодар2 #СочныйФутбол pic.twitter.com/VGGd3hR7Vm— ФК «Сочи» (@pfcsochi) September 2, 2018
Тему сегодня продолжил Александр Точилин, который сказал о пенальти в ворота его команды, уже 6-го в сезоне: «Такой же момент, даже более очевидный, был в матче с «Краснодаром-2», когда мяч попал в руку соперника, а пенальти не назначили, причем арбитр вроде бы даже получил высокую оценку. Тогда признали, что рука была в естественном положении. А когда нашему игроку мяч попадает в прижатую руку с метра, это почему-то трактуется иначе».
Собственно, вот и сам эпизод,за который Турбин назначил 11-метровый. Убрать руку защитник действительно не мог успеть, но вряд ли можно сказать, что она в естественном положении и не увеличивает площадь тела.
11-метровый позволил хабаровчанами сравнять счёт на 20-й минуте. В итоге встреча завершилась со счётом 2:2.
Сэйв тура
При всём уважении к вратарям, главное спасение тура – за врачом ФК «Сочи» Андреем Андриановым, который по дороге в Хабаровск спас59-летнюю пассажирку самолёта.
Евдокимова не отпускают, «Ротор» не побеждает
После вылета из Кубка России от «Сызрани-2003» Роберт Евдокимов психанул и подал в отставку с поста тренера «Ротора». Однако за тренера пошли просить чуть ли не сами игроки, и тренер работу продолжил. Дивидендов от такого поворота пока не видно: после поражения от «Факела» и ничьей с «Химками» волгоградцы отстояли ничью в Новосибирске.
Гости открыли счёт в 1 тайме, но пропустили в начале второго и 35 минут играли в меньшинстве из-за удаления Завезёна. В концовке «Ротор» только оборонялся и продлил безвыигрышную серию до 9 встреч. У «Сибири» дела тоже складываются плохо: 5 матчей без побед и нерезультативные полчаса в большинстве.
В Нижнем и Саранске продолжают ходить на футбол, в Калининграде – не начинают
На неделе Илья Максимов дал скандальное интервью, в котором разнёс руководителей «Нижнего Новгорода», но после двух поражений команда Дмитрия Черышева собралась и благодаря дублю Тимура Аюпова одолела «Спартак-2» со счётом 3:1 на глазах 27 тысяч зрителей, приблизившись вплотную к зоне стыковых матчей. Таким образом, лидерский триумвират из «Томи», «Спартака-2» и «Тамбова» распался.
Менее амбициозная «Мордовия» собрала не такую большую публику, но 20 тысяч человек на матч с новым единоличным лидером ФНЛ «Томью», по данным сайта турнира, всё же пришли. Единственным оказался гол Алексея Шумских на 28 минуте – томичи воспользовались осечками конкурентов и теперь красуются на вершине в одиночестве.
А вот у «Балтики» всё плохо: стадион великолепный, амбиции были серьёзными, но новое поражение (от «Факела» 0:2, победным голом отметился Лебеденко) оставило команду в зоне вылета. На матч пришло всего 6.5 тысяч человек – наследие чемпионата мира до сих пор проявляется даже в игре сборной, но в Калининграде о нём уже успели позабыть. Обидно.
Перфоманс тура
Парадокс, но под такой подзаголовок угодил матч «Тюмени» и «Луча», завершившийся без голов. Всё дело в футболисте гостей Станиславе Прокофьеве, который на 81-й минуте вышел на замену, сразу обзавёлся жёлтой карточкой, а в следующем эпизоде получил и вторую. На то, чтобы полностью посмотреть игру Гения в этом матче, у вас уйдёт минута.
Помнится, не так давно, на той самой пресс-конференции с участием Евсеева, Рустем Хузин с матерком обещал, что в следующем матче будут лететь искры. Но полетели они чуть позже – Хузин провёл лучшую замену в карьере в 10-м туре.
Первое поражение топового состава «Краснодара-2» и новое достижение «Чертаново»
Роман Шишкин, Стефан Страндберг, Николай Марков, Анатолий Катрич, Магомед-Шапи Сулейманов, Иван Игнатьев, да ещё и главный талант ФНЛ Даниил Уткин – состав «Краснодара-2» выглядит так, будто Сергей Галицкий реально собирается выводить в РПЛ свою вторую команду. Однако краснодарский микс из ветеранов и молодёжи неожиданно потерпел первое поражение в сезоне от курского «Авангарда». И пропустил финалистов Кубка России в таблице.
Интереснейшей обещала быть встреча между «Тамбовом» и «Чертаново», но она превзошла все ожидания. Если первый тайм прошёл относительно нормально, то во втором команды забили 4 мяча (2:2), спровоцировали арбитра Москалёва на 12 жёлтых карточек, а главное – на 2 удаления после массовой драки. Матч «Зенит» – «Спартак» Владимиру было обслуживать куда легче.
??? Ад на поле! После жестокого фола Себаи на Редьковиче началась драка стенка на стенку... В итоге - пауза минут на 7, листопад желтых и два удаления у тамбовчан. Поле покинули грубиян Себаи и драчун Чуперка ? pic.twitter.com/T08iu0yQpq— ФК «Чертаново» (@FCChertanovo) September 8, 2018
Аутсайдеры набирают очки, Радимов вернулся
Провалившие вдрызг старт сезона «Зенит-2» и «Армавир» сразу вдвоём сумели не проиграть. До побед, правда, пока далековато: питерцы в первом матче Владислава Радимова отыгрались на 80 минуте благодаря голу чертановского воспитанника Прудникова (2:2 с «Химками», а «Армавир» не забил «Шиннику» и не пропустил от него в малособытийной игре, что нетипично для лучшей лиги мира.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
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