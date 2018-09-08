Александр Хрипков: на матч со "Спартаком-2" была установка забить быстрый гол

После матча 10 тура первенства ФНЛ между «Нижним Новгородом» и «Спартаком-2» свой комментарий к матчу дал игрок хозяев Александр Хрипков.- Первый тайм мы выполнили установку тренера-прессинговать соперника. Команда у гостей молодая, чувствует себя не уютно, когда начинаешь её прессинговать, во втором тайме мы немного отошли назад, и у нас начались проблемы. Потому, что «Спартак-2» очень хорошо играет в позиционной атаке если им давать такую возможность. Мне очень понравился наш сегодняшний соперник. Очень уважаю молодых соперников, которые не теряются на поле, и играют в хороший футбол.- Это была одна из установок тренера на этот матч. Забить быстрый гол. И хорошо, что получилось забить второй ещё в первом тайме. Ну и третий гол стал решающим, потому что концовка матча была достаточно нервной.. С Андреем Хрипковым общался Миша-Пират.