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Александр Хрипков: на матч со "Спартаком-2" была установка забить быстрый гол

После матча 10 тура первенства ФНЛ между «Нижним Новгородом» и «Спартаком-2» свой комментарий к матчу дал игрок хозяев Александр Хрипков.

- Твой комментарий к прошедшему матчу.

- Первый тайм мы выполнили установку тренера-прессинговать соперника. Команда у гостей молодая, чувствует себя не уютно, когда начинаешь её прессинговать, во втором тайме мы немного отошли назад, и у нас начались проблемы. Потому, что «Спартак-2» очень хорошо играет в позиционной атаке если им давать такую возможность. Мне очень понравился наш сегодняшний соперник. Очень уважаю молодых соперников, которые не теряются на поле, и играют в хороший футбол.

- На сколько быстрый гол помог вашей команде?

- Это была одна из установок тренера на этот матч. Забить быстрый гол. И хорошо, что получилось забить второй ещё в первом тайме. Ну и третий гол стал решающим, потому что концовка матча была достаточно нервной.

Rusfootball.info. С Андреем Хрипковым общался Миша-Пират.
Теги: Нижний Новгород Спартак-2
Вчера, 22:30
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