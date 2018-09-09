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Александр Нагорный: ничего трагичного для "Краснодара-2" не произошло

Главный тренер ФК "Краснодар-2" Александр Нагорный прокомментировал поражение от "Авангарда" в 10-м туре ФНЛ.

"Первое поражение в этом турнире. Должны через это пройти. Ожидали, конечно, лучшего исхода поединка – нам противостоял соперник добротный, компактно играющий, который, видно было, изучил нашу манеру и стиль игры. Видно, что знает уже наших связующих самых важных футболистов и знают основные аспекты и точки, которые можно перекрыть. То есть максимально насытили середину поля, знали, что у нас есть футболисты из первой команды, особенно в группу атаки. Попытались нейтрализовать их и это получилось.

Конечно, ход матча диктовал дальнейшее развитие. Быстрый пропущенный гол, который мы создали самостоятельно. Индивидуальная ошибка и соперник очень мастерски реализовал свои два момента в первом периоде и играл по счету. Играл по счету очень добротно. Видно тренерский взгляд.

Сентябрь начался для нас первым поражением, ну а что делать? Будем двигаться дальше, будем смотреть. Ничего трагичного не произошло. Будем тренироваться, анализировать и пытаться сделать так, чтобы этого не повторилось или повторялось как можно реже", - цитирует Нагорного официальный сайт клуба.
Сегодня, 11:38
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