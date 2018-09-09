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Виктор Навоченко: в непростых условиях вырвали победу

Старший тренер ФК "Авангард" Виктор Навоченко прокомментировал победу над "Краснодаром-2" в матче ФНЛ.

"Я считаю, что игра получилась боевая, несмотря на то, что очень вязкое поле было. Обе команды старались играть в хороший футбол – зрелищный, атакующий. Но немножко у нас поменялась тактика. Удалось забить быстрый мяч и уже волей-неволей хозяева шли вперед, а мы больше играли от обороны, в то же время не забывая о быстрых атаках. Когда забили второй мяч, уже поспокойнее стало. Это произошло вовремя. Хозяева оказывали уже большое давление на нас, и перед перерывом второй мяч дал нам немножко передохнуть.

Во втором тайме были и еще подходы, у наших ворот были моменты. В целом, очень хорошая игра. Спасибо ребятам – в непростых условиях вырвали победу", - цитирует Навоченко официальный сайт ФНЛ.
Теги: Авангард Краснодар-2
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