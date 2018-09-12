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Гендиректор "Балтики": очки будем считать только по окончании сезона

Генеральный директор "Балтики" Теймураз Лепсая отметил, что задача команды на сезон остается прежней – превзойти результаты предыдущего.

"Старт был не самым удачным. Я это признаю и не снимаю с себя доли ответственности.

Но давайте будем считать очки в мае, после чего подумаем над тем, удачный или нет получился сезон у "Балтики". А задача наша была объявлена – выступить лучше, чем в прошлом году", - приводит слова функционера Матч ТВ.

На данный момент "Балтика" занимает 17-е место в турнирной таблице первенства ФНЛ, набрав 9 очков в 10 матчах. В минувшем сезоне балтийцы завершили сезон, заняв 5-ю строчку.
Теги: Балтика
Сегодня, 09:55
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№2 Написал: sumzzz Калининград (Сегодня, 11:10) #
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Болеет за:
«Рубин»
Ещё один "типа футбольный менеджер". Пришел срубить бабла на серых переходах. Тупо притащил кучку пенсионеров, а своих хороших игроков почему-то отдали бесплатно.

п.с. В таблице слева второй бомбардир - Себай (Тамбов), который в прошлом году приносил нам победы, но ушел бесплатно главному конкуренту. Это как вообще???


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ФК "Балтика" вперёд!
Регистрация: 15.12.2017 [жалоба]
№1 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 10:30) #
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Болеет за:
«Спартак»
если вы сейчас ничего не предпримете по экстренному выправлению ситуации в клубе и по спасению команды, может так случиться, что по окончании этого сезона Балтика очки будет считать уже во втордиве.

*выступить лучше, чем в прошлом году*- а в прошлом году Балтика вообще-то заняла пятое место в таблице- у команды уже не получится, сегодня можно ставить команде новую и единственную задачу- спасти свою жопу в пердиве.
потому что вас устраивающий такой покорный Непомнящий полностью потерял контроль над подчинёнными и общий язык с футболистами, а тренера, подарившего калининградцам надежду на выход в вышку вы благополучно сожрали в прошлом сезоне..

но вы ничего не будете предпринимать.
Области команда не нужна.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
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