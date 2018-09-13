Источник: Непомнящий будет уволен из "Балтики". Его заменят Красножан, Булатов или Газзаев

По информации Матч ТВ, главный тренер "Балтики" Валерий Непомнящий, скорее всего, будет отправлен в отставку.Калининградский клуб рассматривает кандидатуры Юрия Красножана, Виктора Булатова и Владимира Газзаева.После 10 туров "Балтика" занимает в таблице Олимп-ФНЛ 17-е место.