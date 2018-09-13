Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Источник: Непомнящий будет уволен из "Балтики". Его заменят Красножан, Булатов или Газзаев

По информации Матч ТВ, главный тренер "Балтики" Валерий Непомнящий, скорее всего, будет отправлен в отставку.

Калининградский клуб рассматривает кандидатуры Юрия Красножана, Виктора Булатова и Владимира Газзаева.

После 10 туров "Балтика" занимает в таблице Олимп-ФНЛ 17-е место.

Матч ТВ
Теги: Балтика Непомнящий
Сегодня, 11:12
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
4
(0)
№4 Написал: Parshin (Сегодня, 11:57) #
  • +1
  •  (3)
online

17 место (!!!) после 10 тура - это Приговор для любого тренера!
Да и при всем многоуважении Валерию Кузьмичу за былые заслуги, в его 75 лет (!!!) - эта ноша Главного тренера клуба ФНЛ ему, в таком возрасте, уже не по плечу....
Полагаю, что для Главных тренеров - 70 лет это уже предел - возраст - есть возраст! Да, еще с учетом супер-дальних разлетов команды - от края страны и до края, от Балтики до Тихого океана...
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
№3 Написал: ржд гуд саратов (Сегодня, 11:39) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Одни ...удаки на спортивном госканале, содержащемся на бюджетные(читай, наши!) деньги наш чемпионат отказались нам показывать без дополнительной платы, зато на еврочемпы да бесконечные бои без правил время и деньги нашлись!!! Другие товарисчи на ба-а-льшую букву М клубы премьер-лиги гнобят и хоронят. Что вообще происходит?!
Регистрация: 30.11.2013 [жалоба]
№2 Написал: makcnmka (Сегодня, 11:38) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Мутное увольнение, мутные кандидаты Газзаев, Красножан... деньги пилить собрались... не иначе
Регистрация: 16.03.2010 [жалоба]
№1 Написал: ржд гуд саратов (Сегодня, 11:32) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Ну кто, млять, у власти?! Это же нужно придумать уволить в середине круга ГТ, по своим профессиональным качествам твердо стоящего в тройке лучших действующих отечественных ГТ российского футбола?!
Регистрация: 30.11.2013 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.