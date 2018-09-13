Футболист "Тамбова" дисквалифицирован на два матча за удар соперника

В четверг, 13 сентября, в Доме футбола состоялось очередное заседание Контрольно-дисциплинарного комитета РФС.- В соответствии со статьей 16 Дисциплинарного регламента РФС не применять к тренеру Малышеву В.Н. (ФК "Чертаново" г. Москва) дополнительную дисквалификацию, кроме автоматической.- В соответствии со статьей 98 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 18 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за неподобающее поведение команды (два игрока одной команды были удалены, шесть игроков одной команды получили предупреждения) - оштрафовать ФК "Тамбов" г. Тамбов на 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей.- В соответствии со статьей 98 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 18 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за неподобающее поведение команды (шесть игроков одной команды получили предупреждения) - оштрафовать ФК "Чертаново" г. Москва на 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей.- В соответствии с частью 3 статьи 94 Дисциплинарного регламента РФС за агрессивное поведение, выразившееся в умышленном ударе соперника без цели завладения мячом - дисквалифицировать футболиста Себаи С.И. (ФК "Тамбов г. Тамбов) на 2 (два) матча Первенства России по футболу.- В соответствии со статьей 16 Дисциплинарного регламента РФС не применять к футболисту Чуперке В.Н. (ФК "Тамбов г. Тамбов) дополнительную дисквалификацию, кроме автоматической.