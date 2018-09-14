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"Нижнему Новгороду" разрешили заявить Александра Сапету, "Химкам" - Александра Рязанцева

В пятницу, 14 сентября, в Доме футбола состоялось заседание Комитета РФС по статусу игроков, на котором были приняты следующие решения:

1. Удовлетворить заявление АНО "ФК "Нижний Новгород" о регистрации футболиста-профессионала Сапеты Александра Сергеевича (28.06.1989 г.р.) вне регистрационного периода. Разрешить АНО "ФК "Нижний Новгород" осуществить регистрацию футболиста-профессионала Александра Сергеевича (28.06.1989 г.р.) для участия в соревнованиях (внести в заявочный лист для участия в соревнованиях) под эгидой РФС вне регистрационного периода при представлении в ФНЛ всех соответствующих документов, необходимых для регистрации данного футболиста-профессионала.

2. Удовлетворить заявление АУ "ФК "Химки" о регистрации футболиста-профессионала Рязанцева Александра Александровича (05.09.1986 г.р.) вне регистрационного периода. Разрешить АУ "ФК "Химки" осуществить регистрацию футболиста-профессионала Рязанцева Александра Александровича (05.09.1986 г.р.) для участия в соревнованиях (внести в заявочный лист для участия в соревнованиях) под эгидой РФС вне регистрационного периода при представлении в ФНЛ всех соответствующих документов, необходимых для регистрации данного футболиста-профессионала.

РФС
Теги: Нижний Новгород
Сегодня, 16:26
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№1 Написал: maratkartuzov (Сегодня, 18:18) #
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Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, вначале не поверили, но решили проверить ведь цена вопроса копеечная. Теперь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал, это лучший подарок. А вычитал о нем в этом блоге ---- http://ня.su/ei2
Регистрация: 14.09.2018 [жалоба]
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