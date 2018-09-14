"Нижнему Новгороду" разрешили заявить Александра Сапету, "Химкам" - Александра Рязанцева

В пятницу, 14 сентября, в Доме футбола состоялось заседание Комитета РФС по статусу игроков, на котором были приняты следующие решения:1. Удовлетворить заявление АНО "ФК "Нижний Новгород" о регистрации футболиста-профессионала Сапеты Александра Сергеевича (28.06.1989 г.р.) вне регистрационного периода. Разрешить АНО "ФК "Нижний Новгород" осуществить регистрацию футболиста-профессионала Александра Сергеевича (28.06.1989 г.р.) для участия в соревнованиях (внести в заявочный лист для участия в соревнованиях) под эгидой РФС вне регистрационного периода при представлении в ФНЛ всех соответствующих документов, необходимых для регистрации данного футболиста-профессионала.2. Удовлетворить заявление АУ "ФК "Химки" о регистрации футболиста-профессионала Рязанцева Александра Александровича (05.09.1986 г.р.) вне регистрационного периода. Разрешить АУ "ФК "Химки" осуществить регистрацию футболиста-профессионала Рязанцева Александра Александровича (05.09.1986 г.р.) для участия в соревнованиях (внести в заявочный лист для участия в соревнованиях) под эгидой РФС вне регистрационного периода при представлении в ФНЛ всех соответствующих документов, необходимых для регистрации данного футболиста-профессионала.