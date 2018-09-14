Мамтов, Шевченко и Галиулин не помогут "Тамбову" в ближайшее время

Перед очередными турами в лазарете «Тамбова» оказались сразу трое игроков.Как сообщил врач команды Игорь Давыдов, в ближайшее время команде не сможет помочь Хасан Мамтов, которому был поставлен диагноз «надрыв внутренней боковой связки правого коленного сустава». Ориентировочные сроки восстановления – три недели, однако принимаются все меры по ускорению процесса реабилитации.Тяжелую травму получил и голкипер Владислав Шевченко. Обследование показало полный разрыв наружной боковой связки коленного сустава, синовит, гемартроз. В Санкт-Петербурге игроку была сделана операция, произведена полная реставрация связки, поставлен имплант. Срок восстановления – 3-4 месяца.Тем временем полузащитник Вагиз Галиулин был успешно прооперирован в Финляндии. Игрок прошел первую реабилитационную фазу в Италии, где занимался по специально разработанной программе. Сейчас футболист чувствует заметное улучшение и продолжает свое восстановление.