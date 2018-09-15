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Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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Рязанцев в Химках. Анонс 11-го тура ФНЛ
Rusfootball.info представляет главные матчи 11-го тура ФНЛ, который состоится в субботу.
Потенциальные манкунианцы
«Чертаново» наравне с «Краснодаром-2» является открытием первенства. Молодые футболисты показывают открытый футбол и находятся в середине турнирной таблицы. На неделе генеральный директор подмосковного клуба Николай Ларин поведал, что три футболиста основного состава команды находятся в шорт-листе «Манчестер Юнайтед» и имеют перспективу поехать, как минимум на просмотр в Англию уже этой зимой. Если вы еще не ознакомились с талантливой молодежью из этого коллектива, то в субботу есть шанс понаблюдать их в деле. Соперничать предстоит с «Сибирью». Гости неуверенно начали сезон и уже появились слухи о возможной отставке Сергея Кирсаново. Вполне вероятно эта встреча может стать для него последней у рулю сибиряков.
Извините, Химки
В ФНЛ продолжают перебираться разной степени известности свободные агенты. Так в «Химки» перешел Александр Рязанцев, когда-то забивавший «Барселоне» на Камп Ноу. Компанию ему мог составить Динияр Билялетдинов, однако тот решил остаться в Литве. «Химки» сейчас на хорошей волне, а вот сопернику крайне тяжело. История с долгами продолжается. Валерий Непомнящий продолжает тренировать «Балтику». Хотя посреди недели руководство выходило на Александра Точилина, который отказался от предложения. Не исключено, что это прощальный матч Валерия Кузьмича, раз руководство ведет переговоры уже прямо сейчас.
Ротор внизу
Сага с мучениями Роберта Евдокимова в Волгограде продолжается. Волгоградцы не побеждали уже 8 игр. Руководство по-прежнему не помышляет о тренерской перестановке. Надо отдать им должное. В последних встречах уже идет определенное улучшение в качестве футбола, как результатат – два ничейных исхода. У «Зенита-2» тоже произошли перемены. Владислав Радимов за одну встречу набрал столько же очков, сколько и Александр Горшков. Если «Ротор» не сможет победить нынешний состав «Зенита», то все очень плохо.
Потери «Тамбова»
Из-за стычки в игре с «Чертаново» тамбовчане лишились Сенина Себаи и Валерия Чуперку. А уже через пару часов предстоит сложная игра во Владивостоке. Хозяева готовятся основательно. В середине недели была проведена даже контрольная игра с китайской командой. Правда, дальневосточники опять не забили. Стоит напомнить, что всего в двух играх эта команда поражала ворота противника. Зная силу «Тамбова», сложно ожидать от хозяев голевых чудес и на этот раз.
Сибирское дерби
А «Томь» не перестает сбавлять обороты. В прошлые выходные томичи увезли три очка из Саранска. Томск по-прежнему занимает первую позицию в лиге и уже сейчас можно говорить точно, что там всерьёз рассчитывают на повышение в классе. Перед выездом к конкурентам из Тамбова нужно проверить силы в сибирском дерби. «Тюмень» три матча не может победить и сейчас пребывает в плачевном состоянии. Ставка на местного тренера Маслова, похоже, не оправдывает ожиданий. Тем не менее президент ему полностью доверяет, а в недавнем интервью прошелся по Владимиру Маминову, который работал в прошлом сезоне.
11-й тур ФНЛ
Виталий Поморцев. Rusfootball.info
Потенциальные манкунианцы
«Чертаново» наравне с «Краснодаром-2» является открытием первенства. Молодые футболисты показывают открытый футбол и находятся в середине турнирной таблицы. На неделе генеральный директор подмосковного клуба Николай Ларин поведал, что три футболиста основного состава команды находятся в шорт-листе «Манчестер Юнайтед» и имеют перспективу поехать, как минимум на просмотр в Англию уже этой зимой. Если вы еще не ознакомились с талантливой молодежью из этого коллектива, то в субботу есть шанс понаблюдать их в деле. Соперничать предстоит с «Сибирью». Гости неуверенно начали сезон и уже появились слухи о возможной отставке Сергея Кирсаново. Вполне вероятно эта встреча может стать для него последней у рулю сибиряков.
Извините, Химки
В ФНЛ продолжают перебираться разной степени известности свободные агенты. Так в «Химки» перешел Александр Рязанцев, когда-то забивавший «Барселоне» на Камп Ноу. Компанию ему мог составить Динияр Билялетдинов, однако тот решил остаться в Литве. «Химки» сейчас на хорошей волне, а вот сопернику крайне тяжело. История с долгами продолжается. Валерий Непомнящий продолжает тренировать «Балтику». Хотя посреди недели руководство выходило на Александра Точилина, который отказался от предложения. Не исключено, что это прощальный матч Валерия Кузьмича, раз руководство ведет переговоры уже прямо сейчас.
Ротор внизу
Сага с мучениями Роберта Евдокимова в Волгограде продолжается. Волгоградцы не побеждали уже 8 игр. Руководство по-прежнему не помышляет о тренерской перестановке. Надо отдать им должное. В последних встречах уже идет определенное улучшение в качестве футбола, как результатат – два ничейных исхода. У «Зенита-2» тоже произошли перемены. Владислав Радимов за одну встречу набрал столько же очков, сколько и Александр Горшков. Если «Ротор» не сможет победить нынешний состав «Зенита», то все очень плохо.
Потери «Тамбова»
Из-за стычки в игре с «Чертаново» тамбовчане лишились Сенина Себаи и Валерия Чуперку. А уже через пару часов предстоит сложная игра во Владивостоке. Хозяева готовятся основательно. В середине недели была проведена даже контрольная игра с китайской командой. Правда, дальневосточники опять не забили. Стоит напомнить, что всего в двух играх эта команда поражала ворота противника. Зная силу «Тамбова», сложно ожидать от хозяев голевых чудес и на этот раз.
Сибирское дерби
А «Томь» не перестает сбавлять обороты. В прошлые выходные томичи увезли три очка из Саранска. Томск по-прежнему занимает первую позицию в лиге и уже сейчас можно говорить точно, что там всерьёз рассчитывают на повышение в классе. Перед выездом к конкурентам из Тамбова нужно проверить силы в сибирском дерби. «Тюмень» три матча не может победить и сейчас пребывает в плачевном состоянии. Ставка на местного тренера Маслова, похоже, не оправдывает ожиданий. Тем не менее президент ему полностью доверяет, а в недавнем интервью прошелся по Владимиру Маминову, который работал в прошлом сезоне.
11-й тур ФНЛ
Виталий Поморцев. Rusfootball.info
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