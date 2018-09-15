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Гендиректор "Балтики" журналисту: вы меня провоцируете? Если примем решение по тренеру - все увидите на официальном сайте

Генеральный директор "Балтики" Теймураз Лепсая рассказал о будущем Валерия Непомнящего.

- Все, что нужно будет, и то, что мы сможем сказать, объявим на нашем официальном сайте

– Решение по главному тренеру последует сегодня?

- Вы меня провоцируете? Я же сказал, всю информацию мы опубликуем на нашем официальном сайте. Большего сказать не могу, - цитирует гендиректора СЭ

Клуб из Калининграда идет на 17-м месте в первом дивизионе, набрав 10 очков в 11 турах.
Теги: Балтика Непомнящий
Сегодня, 22:27
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