Новости партнеров

Игорь Шалимов: "Химкам" нужно включать голову и характер

Главный тренер "Химок" Игорь Шалимов остался недоволен упущенной победой в матче 11-го тура ФНЛ против "Балтики" (3:3).

– Игра развивалась волнами, поэтому говорить, довольны мы результатом или нет, сложно. С одной стороны, мы проигрывали – 0:2, выровняли ситуацию, повели – 3:2, что можно было доводить до победы, можно быть этим недовольным. У нас старты таймов совсем какие-то плохие последние три игры. Мы пропустили гол, нам не забили пенальти, то есть, с другой стороны, мы можем быть довольны. Поэтому такое двоякое ощущение. «Балтика» давала играть именно в ту игру, которую мы тренируем, которую мы требуем и которую мы хотим видеть. Низом можно было играть достаточно спокойно, создавать моменты. Нам надо включать голову, характер и защищать результаты. Нельзя выходить на второй тайм, ведя 3:2, и пропускать, и получать пенальти, – цитирует Шалимова официальный сайт ФНЛ.
Теги: Шалимов Химки
Сегодня, 11:23
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(2)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.