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Дмитрий Черышев: поражения "Нижний Новгород" не заслуживал

Главный тренер "Нижнего Новгорода" Дмитрий Черышев прокомментировал гостевое поражение от "Факела" (0:1).

- Боевая игра. Ребята очень старались. В первом тайме создавали моменты, но, к сожалению, не реализовали их, а во втором немного подсели. Играть на таком тяжелом поле было трудно. К сожалению, в концовке недоглядели за человеком, который умеет правильно открываться. И он использовал свой шанс. Хотя по самоотдаче претензий к ребятам нет. Поражения мы не заслуживали. Ничья была бы наиболее закономерным результатом, - цитирует Черышева официальный сайт ФНЛ.
Теги: Черышев Нижний Новгород
Сегодня, 11:58
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