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Валерий Непомнящий: кадровый голод - не отговорка, а констатация

Главный тренер "Балтики" Валерий Непомнящий прокомментировал результативную ничью с "Химками" (3:3).

- Впечатления безрадостные. Игра была мучительная для обеих команд. К сожалению, задуманное реализовать не удалось. Конечно, играли на победу и при счете 2:0 проигрывать 2:3 как-то не пристало. Причины различные, но основная – не справляемся с психологическим давлением, боимся играть. Ну и кадровый голод, который присутствует. Это уже не отговорка, а констатация, - цитирует Непомнящего официальный сайт ФНЛ.
Теги: Непомнящий
Сегодня, 12:18
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