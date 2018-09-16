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Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
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Иван Обляков: хорошая игра, но 3:0 перебор (видео)
Иван Обляков: хорошая игра, но 3:0 перебор (видео)
Рязанцев раздал пирожки "Балтике". Обзор 11-го тура ФНЛ
Когда-то Александр Рязанцев забивал "Барселоне" на "Камп Ноу", а теперь помогает "Химкам" нащупать свою игру. Эпичный выход бывшего хавбека "Рубина" перевернул ход матча с "Балтикой", но команде Игоря Шалимова не хватило совсем чуть-чуть, чтобы заработать три очка. Об этом и не только - в обзоре лучшей лиги мира на Rusfootball.info
"Томь" продолжает лидировать
О Рязанцеве поговорим чуть позже, а пока отметим матч лидера ФНЛ "Томи" с "Тюменью", который был для хозяев более чем принципиальным. И тут дело даже не в том, что сошлись два исторически непримиримых соперника, но и в том, что на днях ушел из жизни пресс-атташе томского клуба Олег Игрушкин - прекрасный журналист и настоящий профессионал своего дела, чья смерть стала шоком не только для Томска. Матч начался с минуты молчания в память Игрушкина, а Василий Баскаков на пресс-конференции отметил: "Мы выиграли за счет характера, и Олег Алексеевич, я думаю, помог. Он очень любил футбол, команду и ребят, не без его помощи мы сегодня победили". Матч, действительно, получился тяжелым, "Тюмень" при Алексиче решила сыграть в автобус, который удалось пробить только в самой концовке игры благодаря голу Алексея Шумских. Тюменцы продолжают погружение на дно, а "Томь" с 26 очками остается на первом месте.
Внезапное поражение "Спартака-2"
Команда Булатова набрала очень приличный ход на старте сезона, поэтому домашнее поражение от "Армавира" спокойно можно назвать сенсацией. Впрочем, в прошлых материалах по ФНЛ мы неоднократно отмечали, что "Армавир" демонстрирует нормальную и адекватную игру, просто команде катастрофически не везло. Вот сейчас случился прорыв. Главным героем матча стал Никита Безлихотнов, который оформил дубль в ворота Владислава Терешкина. На это "Спартак-2" ответил только голом Пантелеева - естественно, хавбек забил со штрафного. Причем он сделал это уже в четвертом матче подряд. Свой Жуниньо Пернамбукано, чего уж.
Тяжелая победа "Тамбова"
"Тамбов" на голом классе забирает ценные баллы - причем очень много очков команда зарабатывает на выезде, что является хорошим капиталовложением на будущее. На этот раз в гостях был повержен "Луч", причем по голевым моментам у команд было определенное равенство, но, повторимся, перевес в классе был на стороне "Тамбова". Победу гостям в концовке игры принес вышедший на замену Бенито, который по национальности, как ни странно, совсем не итальянец, а нигериец. "Тамбов" закрепляется на втором месте.
Эпичная перестрелка в Химках
"Балтика" вроде бы пошла в прошлых турах на поправку, но снова захандрила. Команда Непомнящего в первые 15 минут просто задавила соперника - подопечные Шалимова никак не могли сдержать Касаева, который организовал голы Каленковича и Погребняка в ворота Исупова. Затем хозяевам удалось выровнять игру - Белоус пробил Помазана и сократил разницу в счете. На 26-й минуте на поле вышел новичок "Химок" Александр Рязанцев, после появления которого хозяева устроили шквал атак на ворота "Балтики". Все это привело к двум заработанным пенальти, с которых отличились Петрусев и Димидко. После перерыва "Балтика" вновь перехватила инициативу - Касаев вырезал идеальную передачу на Дядюна, который и сравнял счет. Но и это было еще не все - игрок "Химок" Смирнов сыграл в стиле Суареса и выбил мяч руками из своих ворот, за что был удален с поля. Арбитр назначил пенальти, к мячу подошел Алан Касаев... И не забил. А мог стать настоящим героем. Счет так и остался 3:3, матч повеселил болельщиков, но вряд ли результат устроил хотя бы одну из команд.
"Краснодар-2" упускает победу над "Шинником"
Еще один пример бездарного подхода к удержанию результата показал "Краснодар-2", который к 16-й минуте вел 2:0 после голов Таранова и Сергеева. Впрочем, команда Пикущака была ослаблена из-за того, что Сулейманова переманили в основную команду, а Уткин по каким-то причинам остался на скамейке. Хозяевам удалось переломить ход встречи и сравнять счет благодаря голам Магадиева и Булии. Причем "Шинник" вполне мог и победить, но убойный выстрел Низамутдинова отразил Сафонов. "Краснодар-2" откатывается уже на пятое место, хотя совсем недавно лидировал в ФНЛ с небольшим запасом.
Беспроигрышная серия "Факела" и другие матчи
В порыве эмоций мы не заметили, что команда из Воронежа не проигрывает уже пять матчей подряд. А очередную победу "Факел" одержал над "Нижним Новгородом" - 1:0. Отличился вечно молодой Игорь Лебеденко. "Авангард" сыграл дома вничью 1:1 со "СКА-Хабаровск", но удержался в зоне стыковых матчей. "Сочи" внезапно проиграл дома "Мордовии" 0:2, а "Ротор" скатал ничейку с "Зенитом-2" - 1:1.
Александр Симбирский, Rusfootball.info
"Томь" продолжает лидировать
О Рязанцеве поговорим чуть позже, а пока отметим матч лидера ФНЛ "Томи" с "Тюменью", который был для хозяев более чем принципиальным. И тут дело даже не в том, что сошлись два исторически непримиримых соперника, но и в том, что на днях ушел из жизни пресс-атташе томского клуба Олег Игрушкин - прекрасный журналист и настоящий профессионал своего дела, чья смерть стала шоком не только для Томска. Матч начался с минуты молчания в память Игрушкина, а Василий Баскаков на пресс-конференции отметил: "Мы выиграли за счет характера, и Олег Алексеевич, я думаю, помог. Он очень любил футбол, команду и ребят, не без его помощи мы сегодня победили". Матч, действительно, получился тяжелым, "Тюмень" при Алексиче решила сыграть в автобус, который удалось пробить только в самой концовке игры благодаря голу Алексея Шумских. Тюменцы продолжают погружение на дно, а "Томь" с 26 очками остается на первом месте.
Внезапное поражение "Спартака-2"
Команда Булатова набрала очень приличный ход на старте сезона, поэтому домашнее поражение от "Армавира" спокойно можно назвать сенсацией. Впрочем, в прошлых материалах по ФНЛ мы неоднократно отмечали, что "Армавир" демонстрирует нормальную и адекватную игру, просто команде катастрофически не везло. Вот сейчас случился прорыв. Главным героем матча стал Никита Безлихотнов, который оформил дубль в ворота Владислава Терешкина. На это "Спартак-2" ответил только голом Пантелеева - естественно, хавбек забил со штрафного. Причем он сделал это уже в четвертом матче подряд. Свой Жуниньо Пернамбукано, чего уж.
Тяжелая победа "Тамбова"
"Тамбов" на голом классе забирает ценные баллы - причем очень много очков команда зарабатывает на выезде, что является хорошим капиталовложением на будущее. На этот раз в гостях был повержен "Луч", причем по голевым моментам у команд было определенное равенство, но, повторимся, перевес в классе был на стороне "Тамбова". Победу гостям в концовке игры принес вышедший на замену Бенито, который по национальности, как ни странно, совсем не итальянец, а нигериец. "Тамбов" закрепляется на втором месте.
Эпичная перестрелка в Химках
"Балтика" вроде бы пошла в прошлых турах на поправку, но снова захандрила. Команда Непомнящего в первые 15 минут просто задавила соперника - подопечные Шалимова никак не могли сдержать Касаева, который организовал голы Каленковича и Погребняка в ворота Исупова. Затем хозяевам удалось выровнять игру - Белоус пробил Помазана и сократил разницу в счете. На 26-й минуте на поле вышел новичок "Химок" Александр Рязанцев, после появления которого хозяева устроили шквал атак на ворота "Балтики". Все это привело к двум заработанным пенальти, с которых отличились Петрусев и Димидко. После перерыва "Балтика" вновь перехватила инициативу - Касаев вырезал идеальную передачу на Дядюна, который и сравнял счет. Но и это было еще не все - игрок "Химок" Смирнов сыграл в стиле Суареса и выбил мяч руками из своих ворот, за что был удален с поля. Арбитр назначил пенальти, к мячу подошел Алан Касаев... И не забил. А мог стать настоящим героем. Счет так и остался 3:3, матч повеселил болельщиков, но вряд ли результат устроил хотя бы одну из команд.
"Краснодар-2" упускает победу над "Шинником"
Еще один пример бездарного подхода к удержанию результата показал "Краснодар-2", который к 16-й минуте вел 2:0 после голов Таранова и Сергеева. Впрочем, команда Пикущака была ослаблена из-за того, что Сулейманова переманили в основную команду, а Уткин по каким-то причинам остался на скамейке. Хозяевам удалось переломить ход встречи и сравнять счет благодаря голам Магадиева и Булии. Причем "Шинник" вполне мог и победить, но убойный выстрел Низамутдинова отразил Сафонов. "Краснодар-2" откатывается уже на пятое место, хотя совсем недавно лидировал в ФНЛ с небольшим запасом.
Беспроигрышная серия "Факела" и другие матчи
В порыве эмоций мы не заметили, что команда из Воронежа не проигрывает уже пять матчей подряд. А очередную победу "Факел" одержал над "Нижним Новгородом" - 1:0. Отличился вечно молодой Игорь Лебеденко. "Авангард" сыграл дома вничью 1:1 со "СКА-Хабаровск", но удержался в зоне стыковых матчей. "Сочи" внезапно проиграл дома "Мордовии" 0:2, а "Ротор" скатал ничейку с "Зенитом-2" - 1:1.
Александр Симбирский, Rusfootball.info
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