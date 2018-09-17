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Непомнящий: давление болельщиков оказывает на нас положительное влияние

Главный тренер "Балтики" Валерий Непомнящий рассказал о трудностях своей команды.

"Мы сильно обновили состав. Первые матчи играли вообще на 90 процентов вновь собранными игроками. И на протяжении десяти встреч ни разу не смогли повторить состав. Поэтому об игровых связях пока даже говорить не могу.

Мы приближаемся к оптимальному составу, но вдруг выяснилось, что после последнего матча один игрок выбыл по желтым карточкам, еще двое залечивают травмы. Надеемся, что к следующей игре они будут готовы.

Футболисты должны понимать, что те, кто приходят на стадион, желают им только добра. А для того чтобы радовать свою публику, надо с большей ответственностью относиться к играм. Я бы хотел, чтобы наши болельщики продолжили оказывать на футболистов большое давление. Это положительно влияет на нас", - сказал Непомнящий.

Onedivision.ru
Теги: Балтика Непомнящий
Сегодня, 13:29
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