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Ледяхов: в "Балтике" собрана боеспособная команда, квалифицированные футболисты

Новый главный тренер "Балтики" Игорь Ледяхов прокомментировал своё назначение.

"Я уже пообщался с ребятами и провёл первую тренировку. Считаю, что в "Балтике" собрана боеспособная команда, квалифицированные футболисты, многие из которых имеют опыт выступлений за большие российские клубы. С некоторыми игроками я пересекался, когда работал в других командах. Уверен, будем прогрессировать от игры к игре и постараемся доказать свое футбольное мастерство.

Знаю, что в Калининграде взыскательные, хорошо разбирающиеся в футболе болельщики. Приглашаю всех на нашу ближайшую домашнюю игру – на кубок с московским «Локомотивом». Мы приложим все силы, чтобы дать бой чемпиону России!" – цитирует Ледяхова официальный сайт "Балтики".
Сегодня, 10:50
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№1 Написал: Чесайнаг Сочи (Сегодня, 10:57) #
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Камень в огород Непомнящего.Посмотрим чено ты с ними добешся
Регистрация: 23.09.2016 [жалоба]
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