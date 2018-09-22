Радимов: очень важно, что "Зенит-2", наконец, выиграл

Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов прокомментировал турнирную ситуацию команды в чемпионате ФНЛ.– Начали мы с двух ничьих – с "Химками" и "Ротором". Причем в Волгограде решающий гол пропустили на 95-й минуте. После матча ребят душили слезы. А в Новосибирске, где выиграли 1:0, было уже совсем другое настроение. Вижу – уставшие, выложились полностью, но глаза горят! Благодарен пацанам, они провели очень хороший матч. Особенно отмечу Богаева и Терентьева.– Первый в Волгограде получил небольшое сотрясение мозга. Второму после травмы выходить на искусственное поле не рекомендуется. Но оба сказали: "Николаич, будем играть!"Важно, что в таблице мы закрыли ноль, а то серия из 11 матчей без побед кого угодно надломит психологически, – сказал Радимов.