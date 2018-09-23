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Анонс 13-го тура ФНЛ

В воскресенье основное внимание болельщиков российского футбола будет сосредоточено на московском дерби и игрой "Локо" с "Зенитом", но для искушенных зрителей всегда есть ФНЛ. Rusfootball.info о самых интересных встречах 13-го тура.









«Луч» прорвало

Открывает 13-й тур матч во Владивостоке между «Лучом» и «Сибирью». В середине недели произошли некоторые изменениях у обеих команд. Первые наконец-то забили, а в новосибирцы закономерно попрощались со своим наставником. В данный момент клуб находится в поиске нового тренера. Это довольно удачный момент для приморцев, чтобы улучшить настроение своим фанатам. Дело в том, что команда проигрывает уже три матча подряд с минимальным счетом на родном стадионе. Возможно, недавний гол побудит игроков на новые подвиги.

Мини-дерби

В воскресенье в РПЛ основное внимание всех болельщиков будет приковано к дерби между ЦСКА и «Спартаком». Что-то вроде разогрева состоится в ФНЛ. Дубль красно-белых принимает армейцев из Хабаровска. Дела у Вадима Евсеева по-прежнему неважные. После дебютной победы в Кубке последовали лишь неудачи. Хабаровск за месяц не одержал ни одной победы. Появляется логичный вопрос: «А стоило ли увольнять Передню?». Евсеев говорит, что ему непросто, так как команду он принял походу сезона. Но пока это лишь оправдания. Если улучшений не будет в ближайшее время, то вероятно с тренером попрощаются. А обыграть красно-белых – не самая простая задача, когда они не разъезжаются по сборным.

Матч тура

«Тамбов» все-таки опередил «Томь» в турнирной таблице, благодаря победе в очной встрече. А вот «Сочи», рассчитывающий зацепиться за лидирующие позиции пока прилично забуксовал. Последние два матча и вовсе закончились поражениями от команд из середины турнирной таблицы. Возможно, на климат влияют недавние переговоры Александра Точилина с «Балтикой». Из кризиса нужно выбирать, иначе потом будет поздно. Гости обычно хорошо выступают на выезде, поэтому придется поломать голову, чтобы разобрать оппонента.

Новая жизнь в «Балтике»

Закончилась эпопея с периодом Валерия Непомнящего в Калининграде. После ничейного исхода с «Ротором» калининградцы заключили соглашение с Игорем Ледяховым, который недавно работал в «Ахмате». «Балтика» уже слишком много недосчиталась очков на старте. Чтобы претендовать на высокие позиции нужно побеждать уже в Петербурге. «Зенит-2» после возвращения Владислава Радимова продолжает не проигрывать. А в Новосибирске и вовсе состоялась первая победа в сезоне. Но пока это напоминает обычный эмоциональный всплеск и сложно ожидать стабильных результатов в будущем.

Будущее «Томи»

«Томь» получила сильный удар по притязаниям на первую строчку. «Тамбов» не оставил шансов и разгромил сибиряков со счетом 3:0. Теперь любопытно, как серьезно это ударит по дружному коллективу томичей. Таких болезненных поражений в сезоне пока еще не было. Молодые футболисты «Чертаново» не только числятся в шорт-листах МЮ, но и неплохо выступают в ФНЛ. У подмосковной команды на данный момент в активе пять матчей без поражений. Смогут ли они удержать подобный ход покажет сегодняшняя встреча.

13-й тур ФНЛ



Виталий Поморцев. Rusfootball.info
Сегодня, 01:51
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