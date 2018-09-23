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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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01:51
Анонс 13-го тура ФНЛ
Анонс 13-го тура ФНЛ
Вчера, 23:55
"Анжи" прерывает неудачную серию в игре с "Динамо". Об этом - и самом интересном, что произошло за игровой день
"Анжи" прерывает неудачную серию в игре с "Динамо". Об этом - и самом интересном, что произошло за игровой день
Вчера, 23:46
"Реал" одержал победу над "Эспаньолом"
"Реал" одержал победу над "Эспаньолом"
Вчера, 23:40
"Витесс" Леонида Слуцкого сыграл вничью с "АДО Ден Хаг" (2)
"Витесс" Леонида Слуцкого сыграл вничью с "АДО Ден Хаг" (2)
Вчера, 23:07
"Монпелье" с минимальным счетом обыграл "Ниццу"
"Монпелье" с минимальным счетом обыграл "Ниццу"
Вчера, 23:05
Все билеты на матч "Черноморец" - "Спартак" проданы
Все билеты на матч "Черноморец" - "Спартак" проданы
Вчера, 22:22
"Вся Россия, вся Москва ненавидит ЦСКА". Болельщики "Спартака" из 70 городов устроили акцию (фото) (77)
"Вся Россия, вся Москва ненавидит ЦСКА". Болельщики "Спартака" из 70 городов устроили акцию (фото) (77)
Вчера, 22:00
"Тоттенхэм" победил в гостях "Брайтон"
"Тоттенхэм" победил в гостях "Брайтон"
Вчера, 21:29
"Бавария" без труда справилась с "Шальке"
"Бавария" без труда справилась с "Шальке"
Вчера, 21:27
"Фиорентина" разгромила СПАЛ
"Фиорентина" разгромила СПАЛ
Вчера, 20:59
"Оренбург" в Грозном сыграл вничью с "Ахматом" (4)
"Оренбург" в Грозном сыграл вничью с "Ахматом" (4)
Вчера, 20:55
"Ростов" и "Уфа" не забили голов (9)
"Ростов" и "Уфа" не забили голов (9)
Вчера, 20:34
Виктор Гончаренко: ЦСКА находится на взлетной полосе (4)
Виктор Гончаренко: ЦСКА находится на взлетной полосе (4)
Вчера, 20:25
Ван Дейк получил травму в матче с "Саутгемптоном"
Ван Дейк получил травму в матче с "Саутгемптоном"
Вчера, 20:04
"Лилль" вышел на второе место в чемпионате Франции
"Лилль" вышел на второе место в чемпионате Франции
Вчера, 20:01
"Сельта" и "Вальядолид" сыграли вничью
"Сельта" и "Вальядолид" сыграли вничью
Вчера, 19:27
Жервиньо забил гол в стиле Месси и Марадоны (видео)
Жервиньо забил гол в стиле Месси и Марадоны (видео)
Вчера, 19:14
Курбан Бердыев: полтора тайма "Рубина" не было
Курбан Бердыев: полтора тайма "Рубина" не было
Вчера, 18:58
"Ливерпуль" одержал шестую победу подряд
"Ливерпуль" одержал шестую победу подряд
Вчера, 18:45
"Ахмат" и "Оренбург" назвали составы
"Ахмат" и "Оренбург" назвали составы
Вчера, 18:13
"Ростов" - "Уфа": стали известны стартовые составы
"Ростов" - "Уфа": стали известны стартовые составы
Вчера, 18:04
"Спартак": Глушаков и Ещенко получили игровую практику в дубле (4)
"Спартак": Глушаков и Ещенко получили игровую практику в дубле (4)
Вчера, 17:24
Ролан Гусев: матчи еврокубков не повлияют на качество футбола во встрече ЦСКА - "Спартак" (1)
Ролан Гусев: матчи еврокубков не повлияют на качество футбола во встрече ЦСКА - "Спартак" (1)
Вчера, 17:17
Магомед Адиев: до зимы "Анжи" протянет (1)
Магомед Адиев: до зимы "Анжи" протянет (1)
Вчера, 17:10
Андрей Аксенов: молодежка ЦСКА была рада попробовать силы против таких мастеров как Глушаков и Ещенко (2)
Андрей Аксенов: молодежка ЦСКА была рада попробовать силы против таких мастеров как Глушаков и Ещенко (2)
Вчера, 17:03
Фанаты "Спартака" проводили Глушакова аплодисментами (видео) (11)
Фанаты "Спартака" проводили Глушакова аплодисментами (видео) (11)
Вчера, 16:41
"Фулхэм" и "Уотфорд" сыграли вничью
"Фулхэм" и "Уотфорд" сыграли вничью
Анонс 13-го тура ФНЛ
В воскресенье основное внимание болельщиков российского футбола будет сосредоточено на московском дерби и игрой "Локо" с "Зенитом", но для искушенных зрителей всегда есть ФНЛ. Rusfootball.info о самых интересных встречах 13-го тура.
«Луч» прорвало
Открывает 13-й тур матч во Владивостоке между «Лучом» и «Сибирью». В середине недели произошли некоторые изменениях у обеих команд. Первые наконец-то забили, а в новосибирцы закономерно попрощались со своим наставником. В данный момент клуб находится в поиске нового тренера. Это довольно удачный момент для приморцев, чтобы улучшить настроение своим фанатам. Дело в том, что команда проигрывает уже три матча подряд с минимальным счетом на родном стадионе. Возможно, недавний гол побудит игроков на новые подвиги.
Мини-дерби
В воскресенье в РПЛ основное внимание всех болельщиков будет приковано к дерби между ЦСКА и «Спартаком». Что-то вроде разогрева состоится в ФНЛ. Дубль красно-белых принимает армейцев из Хабаровска. Дела у Вадима Евсеева по-прежнему неважные. После дебютной победы в Кубке последовали лишь неудачи. Хабаровск за месяц не одержал ни одной победы. Появляется логичный вопрос: «А стоило ли увольнять Передню?». Евсеев говорит, что ему непросто, так как команду он принял походу сезона. Но пока это лишь оправдания. Если улучшений не будет в ближайшее время, то вероятно с тренером попрощаются. А обыграть красно-белых – не самая простая задача, когда они не разъезжаются по сборным.
Матч тура
«Тамбов» все-таки опередил «Томь» в турнирной таблице, благодаря победе в очной встрече. А вот «Сочи», рассчитывающий зацепиться за лидирующие позиции пока прилично забуксовал. Последние два матча и вовсе закончились поражениями от команд из середины турнирной таблицы. Возможно, на климат влияют недавние переговоры Александра Точилина с «Балтикой». Из кризиса нужно выбирать, иначе потом будет поздно. Гости обычно хорошо выступают на выезде, поэтому придется поломать голову, чтобы разобрать оппонента.
Новая жизнь в «Балтике»
Закончилась эпопея с периодом Валерия Непомнящего в Калининграде. После ничейного исхода с «Ротором» калининградцы заключили соглашение с Игорем Ледяховым, который недавно работал в «Ахмате». «Балтика» уже слишком много недосчиталась очков на старте. Чтобы претендовать на высокие позиции нужно побеждать уже в Петербурге. «Зенит-2» после возвращения Владислава Радимова продолжает не проигрывать. А в Новосибирске и вовсе состоялась первая победа в сезоне. Но пока это напоминает обычный эмоциональный всплеск и сложно ожидать стабильных результатов в будущем.
Будущее «Томи»
«Томь» получила сильный удар по притязаниям на первую строчку. «Тамбов» не оставил шансов и разгромил сибиряков со счетом 3:0. Теперь любопытно, как серьезно это ударит по дружному коллективу томичей. Таких болезненных поражений в сезоне пока еще не было. Молодые футболисты «Чертаново» не только числятся в шорт-листах МЮ, но и неплохо выступают в ФНЛ. У подмосковной команды на данный момент в активе пять матчей без поражений. Смогут ли они удержать подобный ход покажет сегодняшняя встреча.
13-й тур ФНЛ
Виталий Поморцев. Rusfootball.info
«Луч» прорвало
Открывает 13-й тур матч во Владивостоке между «Лучом» и «Сибирью». В середине недели произошли некоторые изменениях у обеих команд. Первые наконец-то забили, а в новосибирцы закономерно попрощались со своим наставником. В данный момент клуб находится в поиске нового тренера. Это довольно удачный момент для приморцев, чтобы улучшить настроение своим фанатам. Дело в том, что команда проигрывает уже три матча подряд с минимальным счетом на родном стадионе. Возможно, недавний гол побудит игроков на новые подвиги.
Мини-дерби
В воскресенье в РПЛ основное внимание всех болельщиков будет приковано к дерби между ЦСКА и «Спартаком». Что-то вроде разогрева состоится в ФНЛ. Дубль красно-белых принимает армейцев из Хабаровска. Дела у Вадима Евсеева по-прежнему неважные. После дебютной победы в Кубке последовали лишь неудачи. Хабаровск за месяц не одержал ни одной победы. Появляется логичный вопрос: «А стоило ли увольнять Передню?». Евсеев говорит, что ему непросто, так как команду он принял походу сезона. Но пока это лишь оправдания. Если улучшений не будет в ближайшее время, то вероятно с тренером попрощаются. А обыграть красно-белых – не самая простая задача, когда они не разъезжаются по сборным.
Матч тура
«Тамбов» все-таки опередил «Томь» в турнирной таблице, благодаря победе в очной встрече. А вот «Сочи», рассчитывающий зацепиться за лидирующие позиции пока прилично забуксовал. Последние два матча и вовсе закончились поражениями от команд из середины турнирной таблицы. Возможно, на климат влияют недавние переговоры Александра Точилина с «Балтикой». Из кризиса нужно выбирать, иначе потом будет поздно. Гости обычно хорошо выступают на выезде, поэтому придется поломать голову, чтобы разобрать оппонента.
Новая жизнь в «Балтике»
Закончилась эпопея с периодом Валерия Непомнящего в Калининграде. После ничейного исхода с «Ротором» калининградцы заключили соглашение с Игорем Ледяховым, который недавно работал в «Ахмате». «Балтика» уже слишком много недосчиталась очков на старте. Чтобы претендовать на высокие позиции нужно побеждать уже в Петербурге. «Зенит-2» после возвращения Владислава Радимова продолжает не проигрывать. А в Новосибирске и вовсе состоялась первая победа в сезоне. Но пока это напоминает обычный эмоциональный всплеск и сложно ожидать стабильных результатов в будущем.
Будущее «Томи»
«Томь» получила сильный удар по притязаниям на первую строчку. «Тамбов» не оставил шансов и разгромил сибиряков со счетом 3:0. Теперь любопытно, как серьезно это ударит по дружному коллективу томичей. Таких болезненных поражений в сезоне пока еще не было. Молодые футболисты «Чертаново» не только числятся в шорт-листах МЮ, но и неплохо выступают в ФНЛ. У подмосковной команды на данный момент в активе пять матчей без поражений. Смогут ли они удержать подобный ход покажет сегодняшняя встреча.
13-й тур ФНЛ
Виталий Поморцев. Rusfootball.info
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