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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Игорь Шалимов: нужно что-то делать, так продолжать больше нельзя
Главный тренер "Химок" Игорь Шалимов после домашнего поражения от "Армавира" (2:3) высказал мнение, что его команде нужна психологическая встряска.
"Как обычно, пропустили быстрый гол. Первые 25 минут полностью контролировали игру, но позже в наших действиях что-то надломилось. По всей видимости, в головах игроков.
Надо уже что-то принимать. Будем варьировать состав и подтягивать молодежь. Так дальше нельзя – пять матчей без побед. Настроение ужасное, все подавлены. Сейчас погрустим немного и будем готовиться к следующей игре", — цитирует Шалимова Onedivisiom.
"Химки" после 13 туров набрали 16 очков и занимают 12-е место в турнирной таблице ФНЛ.
"Как обычно, пропустили быстрый гол. Первые 25 минут полностью контролировали игру, но позже в наших действиях что-то надломилось. По всей видимости, в головах игроков.
Надо уже что-то принимать. Будем варьировать состав и подтягивать молодежь. Так дальше нельзя – пять матчей без побед. Настроение ужасное, все подавлены. Сейчас погрустим немного и будем готовиться к следующей игре", — цитирует Шалимова Onedivisiom.
"Химки" после 13 туров набрали 16 очков и занимают 12-е место в турнирной таблице ФНЛ.
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