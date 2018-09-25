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Игорь Шалимов: нужно что-то делать, так продолжать больше нельзя

Главный тренер "Химок" Игорь Шалимов после домашнего поражения от "Армавира" (2:3) высказал мнение, что его команде нужна психологическая встряска.

"Как обычно, пропустили быстрый гол. Первые 25 минут полностью контролировали игру, но позже в наших действиях что-то надломилось. По всей видимости, в головах игроков.

Надо уже что-то принимать. Будем варьировать состав и подтягивать молодежь. Так дальше нельзя – пять матчей без побед. Настроение ужасное, все подавлены. Сейчас погрустим немного и будем готовиться к следующей игре", — цитирует Шалимова Onedivisiom.
"Химки" после 13 туров набрали 16 очков и занимают 12-е место в турнирной таблице ФНЛ.
Теги: Шалимов Химки
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