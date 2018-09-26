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Москва Рубин
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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Спортивный директор "Балтики": нагнать народ, раздав билеты бесплатно, не наш вариант
Спортивный директор "Балтики" Кирилл Котов поделился мнением о низкой посещаемости матчей калининградской команды в нынешнем сезоне.
"Почему на наших домашних матчах низкая посещаемость? В руководстве "Балтики" приняли решение не раздавать билеты, а продавать. Вот и все. Как мне кажется, для ФНЛ у нас хорошая посещаемость (средняя — 8417, 4-е место в лиге). А загнать на стадион 20 тысяч и этим хвалиться — не уверен, что это правильно. Потому что потом — уже за деньги — эти же 20 тысяч не придут. Но зарабатывать на билетах клубу необходимо — чтобы платить аренду за стадион как минимум. Поэтому нагнать народ, раздав билеты бесплатно, не наш вариант. Мы пошли другим путем", - цитирует Котова Sport24.
"Почему на наших домашних матчах низкая посещаемость? В руководстве "Балтики" приняли решение не раздавать билеты, а продавать. Вот и все. Как мне кажется, для ФНЛ у нас хорошая посещаемость (средняя — 8417, 4-е место в лиге). А загнать на стадион 20 тысяч и этим хвалиться — не уверен, что это правильно. Потому что потом — уже за деньги — эти же 20 тысяч не придут. Но зарабатывать на билетах клубу необходимо — чтобы платить аренду за стадион как минимум. Поэтому нагнать народ, раздав билеты бесплатно, не наш вариант. Мы пошли другим путем", - цитирует Котова Sport24.
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