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Спортивный директор "Балтики": нагнать народ, раздав билеты бесплатно, не наш вариант

Спортивный директор "Балтики" Кирилл Котов поделился мнением о низкой посещаемости матчей калининградской команды в нынешнем сезоне.

"Почему на наших домашних матчах низкая посещаемость? В руководстве "Балтики" приняли решение не раздавать билеты, а продавать. Вот и все. Как мне кажется, для ФНЛ у нас хорошая посещаемость (средняя — 8417, 4-е место в лиге). А загнать на стадион 20 тысяч и этим хвалиться — не уверен, что это правильно. Потому что потом — уже за деньги — эти же 20 тысяч не придут. Но зарабатывать на билетах клубу необходимо — чтобы платить аренду за стадион как минимум. Поэтому нагнать народ, раздав билеты бесплатно, не наш вариант. Мы пошли другим путем", - цитирует Котова Sport24.
Теги: Балтика
Сегодня, 15:13
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№13 Написал: soloz Россия (Сегодня, 16:51) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Frankenstein
Ахаха,очередной осиновый кол в задницы Питерских вонючек


Как же СВИНОТОЙ ПОТЯНУЛО спартаковской ФУУУУУУУУУУУ...Москва!!!!!!!!!
Регистрация: 14.12.2016 [жалоба]
№12 Написал: ckorp Санкт-Петербург (Сегодня, 16:49) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Пивовед, smirk
smirk все-таки, советую взять пару флаконов и мозг почувствует утерянную свежесть ))). И бакланы не будут так часто мерещиться на каждом шагу ))). Уже плюс.
Регистрация: 9.11.2010 [жалоба]
№11 Написал: Крепкий Мужской Друг страна одних братьев (Сегодня, 16:35) #
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В руководстве "Балтики" приняли решение не раздавать билеты, а продавать.
Да там Вассерманы сидят.Ноу-хау.


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футбол в моем сердце
Регистрация: 26.08.2018 [жалоба]
№10 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 16:33) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Sergey Nasirov_2
krasavchik!! podjebal velikiii klub zenit))))))))))))))))

А еще можно зайти на сайт ФК Зенит и посмотреть цены на билеты...где Балтика, где Зенит. На Локо ценник на верху 1000-2000, но это фигня, ты обычный тролль, как говорил Мастер...не кормите тролля...и главное не тебе, тролляга......Поэтому нагнать народ, раздав билеты бесплатно, не наш вариант. "нагнать народ", это что-то новое....пацаны в 90-е так не глумились, людям и так была жопа... так-что этой Твари не место ...везде, а Народ и по наглой рыжей моське может...
Регистрация: 15.12.2013 [жалоба]
№9 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 16:23) #
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Болеет за:
«Спартак»
ckorp,

фигассе тебя накрыло..
опять объедков несвежих нажрался, баклан ?


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№8 Написал: ckorp Санкт-Петербург (Сегодня, 16:09) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Пивовед, правильно ли я понял, что сей высокоинтеллектуальный опус вами был написан сюда по дороге на стадион кенигсбергщины с целью поддержать родную команду в борьбе, да и материально тоже? Стоит еще купить пару-тройку флаконов любимого напитка в ларьке на стадионе, и оттянуться по полной программе, как мне кажется. День будет тогда совершенно удачным. Голова будет свежей, прилив сил-ужасающим, и вечерком, на сон грядущий, выдадите нам тут нагорА, еще чего-нибудь скабрезно-утонченное.
Регистрация: 9.11.2010 [жалоба]
№7 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 16:03) #
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krasavchik!! podjebal velikiii klub zenit))))))))))))))))
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
№6 Написал: Frankenstein (Сегодня, 15:42) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Бывалый
Ну так а вы то почему не подумали? Чем вам Петровский был плох? Тем, что в Москве стадионы лучше?

Потому что провинциальное мышление и подход в Питере,все хочется Москве нос утереть любой ценой выпрыгнуть из штанишек,неважно что в убыток себе,главное показуха,думают что кругом дураки и никто ничего не понимает,вся страна смеётся над этим искусственно созданым тепличным полит проектом
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№5 Написал: Бывалый Кузбасс (Сегодня, 15:37) #
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Болеет за:
«Спартак»
Ну так а вы то почему не подумали? Чем вам Петровский был плох? Тем, что в Москве стадионы лучше?
Регистрация: 20.12.2017 [жалоба]
№4 Написал: Aleksandr Aleksandr (Сегодня, 15:29) #
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Болеет за:
«Зенит»
Прежде чем строить надо думать.
Регистрация: 28.08.2018 [жалоба]
№3 Написал: Бывалый Кузбасс (Сегодня, 15:27) #
  • -1
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Болеет за:
«Спартак»
Молодцы калининградцы! Нет дутой статистики как Питере. Вот бы рпл в рамках финансового фэйр-плея заставляло клубы сообщать не только общую посещаемость, но и количество проданных билетов по по нормальной цене, а не за 1 рубль, например))
Регистрация: 20.12.2017 [жалоба]
№2 Написал: Frankenstein (Сегодня, 15:21) #
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  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ахаха,очередной осиновый кол в задницы Питерских вонючек
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№1 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 15:16) #
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Болеет за:
«Спартак»
Красава !

А где-то в мусорном баке зашлась в икотном припадке лазурная бакланная стая.. )))


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
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