Новости партнеров

Вадим Евсеев: опять нет победы – это довлеет на команду, на меня

Главный тренер "СКА-Хабаровск" Вадим Евсеев прокомментировал матч 1/16 финала ОЛИМП-Кубка России против "Ахмата" (3:3, 2:4 - пенальти).

"Судя по тому, что довели встречу до одиннадцатиметровых ударов, кубковая игра состоялась. Никто не хотел проигрывать, все хотели пройти дальше. Соперник забивал – мы отыгрывались.

Сегодня забили три мяча – это хорошо. Но опять нет победы – это довлеет на команду, на меня, как тренера. Не удается пока стабилизировать игру, быть последовательными. То яркую выдадим игру, то невыразительную", - цитирует Евсеева официальный сайт клуба.
Теги: Евсеев СКА-Хабаровск Ахмат
Сегодня, 18:08
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.