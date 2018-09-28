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Валентин Климко: "Армавир" планирует играть в РПЛ через три года

Президент "Армавира" Валентин Климко заявил, что его клуб намерен через три года подняться в РПЛ.

"Мы обсуждали этот вопрос с акционером в прошлом сезоне, и он поставил задачу выйти в РПЛ за четыре года. Теперь, получается, осталось три. Если соответствуем этой задаче, то решим ее. Если нет, значит, надо учиться дальше. Потихоньку движемся к цели, но не обгоняя развитие инфраструктуры и не отставая от него. Для начала вышли в ФНЛ, теперь должны в ней закрепиться, потом двинуться дальше. Сейчас оставили тот костяк, который в мае добился повышения в классе. Я думаю, это был правильный шаг с нашей стороны. Вообще стараемся не разбрасываться кадрами. Я, например, сам всерьез обосновался в городе, у меня армавирская прописка. И все работники клуба — местные. Мы не берем варягов с именами, чтобы они поработали год-два и уехали. Растим свои кадры. Это касается и тренеров, и бывших игроков. Юрий Иванов закончил карьеру футболиста — теперь администратор. Наш 36-летний капитан Сергей Мирошниченко учится в ВШТ, у него горят глаза, надеемся получить в дальнейшем отличного тренера. Та же ситуация с Алексеем Ждановым, который был в нашем клубе, а теперь выступает на первенство края и тоже учится в ВШТ. Восемь человек уже получили лицензию B, мы омолодили тренерский состав в школе", - цитирует Климко Onedivision.ru.
Теги: Армавир
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