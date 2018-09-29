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Первая победа Евсеева? Анонс 14-го тура ФНЛ

В воскресенье начинается 14-й тур ФНЛ. Rusfootball.info по традиции анонсирует интересные встречи игрового дня.









Новый тренер «Сибири»

За два дня до встречи с «Балтикой» в Новосибирске определились с новым главным тренером. Им стал Игорь Чугайнов. Последний раз специалист работал в тренерском штабе «Авангарда», но по странным обстоятельствам покинул коллектив. Самостоятельно Игорь Валерьевич и вовсе не работал с 2015 года. Соперник сибиряков уже несколько матчей провел с Игорем Ледяховым и делал там идут гораздо лучше прежнего: победа в Питере и равная игра с «Локомотивом». Состав у новосибирцев явно не самый худший, поэтому при должной подготовке они должны выбраться со дна турнирной таблицы.

Камбэк Побегалова

Самая забавная история за неделю произошла в Ярославле. Там неожиданно после поражения от «Мордовии» подал в отставку символ клуба – Александр Побегалов. Он должен был занять место в руководстве, но так вышло, что уже через день наставник вернулся обратно тренировать команду. Сложно сказать, что его побудило на подобный шаг изначально. Ярославцы играют на максимуме своего кадрового ресурса. И теперь непонятно, как это скажется на команде. В гостях им предстоит играть против «Тюмени»

НН – единственные из ФНЛ

«Нижний Новгород» стал пока единственной командой ФНЛ, которой удалось преодолеть 1/16 Кубка России. Есть шанс еще у «Тюмени», но с нынешним подходом клубов РПЛ к Кубку – в это верится с трудом. Успех в Кубке позволит привлечь народ на трибуны в осеннюю погоду. В гости прибудет питерский «Зенит-2». При Радимове сине-бело-голубые становятся похожи на команду, пока только одно поражение от «Балтики». Но на волне успех нижегородцы могут огорчить Владислава Радимова и второй раз. Единственный плюс гостей – это отсутствие игр на два фронта.

«Томь» без денег

«Томичи» вернули себе первую строчку в турнирной таблице. Казалось, что у клуба все хорошо. Но появилась информация о долгах в клубе. Интервью дал главный тренер Василий Баскаков. По его слова, задолженность небольшая есть, но обычная ее гасят. Все футболисты об этом в курсе, поэтому их это не беспокоит. Надо заметить, что так это и есть. Томичи рвутся в Премьер-лигу. В воскресенье им предстоит выезд во Владивосток. Местный клуб прервал наконец-то порадовал болельщиков победой. Рустему Хузину удалось построить самую монолитную оборону лиги. Будет любопытно, как ее будут вскрывать лидеры первенства.

Евсеев против «Факела»

Продолжаются проблемы Вадима Евсеева в Хабаровске. Переезд на Дальний Восток пока увенчивается неудачей. Недавний клуб Премьер-лиги под его руководством по-прежнему не побеждает. Прервать неудачную серию могло получиться в Кубке России – но не вышло. «Факел», занявший в прошлом сезоне последнее место, пока является открытием сезона. Да, до зоны вылета небольшой отрыв. Но клуб, который мог и не стартовать из-за долгов, находится около зоны стыков и показывает неплохой футбол. Игорь Лебеденко и вовсе переживает вторую молодость. Вполне возможно, что Вадиму Евсееву придется подождать с первой победой и в этот раз.

14-й тур ФНЛ

Первая победа Евсеева? Анонс 14-го тура ФНЛ

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Виталий Поморцев. Rusfootball.info
Теги: Нижний Новгород Евсеев Томь
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