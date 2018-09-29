Первая победа Евсеева? Анонс 14-го тура ФНЛ

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
22:53
Гаэль Ондуа: я нахожусь в вашей стране уже больше 10 лет и буду рад выступать за сборную России
Гаэль Ондуа: я нахожусь в вашей стране уже больше 10 лет и буду рад выступать за сборную России
22:32
Олег Иванов: на лицо двойные стандарты - каким-то командам ставят пенальти за подобные эпизоды, а каким-то нет
Олег Иванов: на лицо двойные стандарты - каким-то командам ставят пенальти за подобные эпизоды, а каким-то нет
21:32
Рахимов — об игре рукой Идову: как это можно было не увидеть? Может судья глаз протирал? (видео) (3)
Рахимов — об игре рукой Идову: как это можно было не увидеть? Может судья глаз протирал? (видео) (3)
20:08
Сергей Томаров: не стал бы утверждать, что мы боремся за выживание - отрыв от середины небольшой
Сергей Томаров: не стал бы утверждать, что мы боремся за выживание - отрыв от середины небольшой
19:06
"Манчестер Сити" обыграл "Брайтон", "Арсенал" победил "Уотфорд" и другие результаты 7-го тура АПЛ
"Манчестер Сити" обыграл "Брайтон", "Арсенал" победил "Уотфорд" и другие результаты 7-го тура АПЛ
18:36
"Шальке" обыграл "Майнц", "Штутгарт" вырвал победу у "Вердера" и другие результаты 6-го тура Бундеслиги
"Шальке" обыграл "Майнц", "Штутгарт" вырвал победу у "Вердера" и другие результаты 6-го тура Бундеслиги
18:18
Рио Фердинанд: руководству "МЮ" пора принимать большие решения - игра команды просто преступление
Рио Фердинанд: руководству "МЮ" пора принимать большие решения - игра команды просто преступление
Первая победа Евсеева? Анонс 14-го тура ФНЛ
В воскресенье начинается 14-й тур ФНЛ. Rusfootball.info по традиции анонсирует интересные встречи игрового дня.
Новый тренер «Сибири»
За два дня до встречи с «Балтикой» в Новосибирске определились с новым главным тренером. Им стал Игорь Чугайнов. Последний раз специалист работал в тренерском штабе «Авангарда», но по странным обстоятельствам покинул коллектив. Самостоятельно Игорь Валерьевич и вовсе не работал с 2015 года. Соперник сибиряков уже несколько матчей провел с Игорем Ледяховым и делал там идут гораздо лучше прежнего: победа в Питере и равная игра с «Локомотивом». Состав у новосибирцев явно не самый худший, поэтому при должной подготовке они должны выбраться со дна турнирной таблицы.
Камбэк Побегалова
Самая забавная история за неделю произошла в Ярославле. Там неожиданно после поражения от «Мордовии» подал в отставку символ клуба – Александр Побегалов. Он должен был занять место в руководстве, но так вышло, что уже через день наставник вернулся обратно тренировать команду. Сложно сказать, что его побудило на подобный шаг изначально. Ярославцы играют на максимуме своего кадрового ресурса. И теперь непонятно, как это скажется на команде. В гостях им предстоит играть против «Тюмени»
НН – единственные из ФНЛ
«Нижний Новгород» стал пока единственной командой ФНЛ, которой удалось преодолеть 1/16 Кубка России. Есть шанс еще у «Тюмени», но с нынешним подходом клубов РПЛ к Кубку – в это верится с трудом. Успех в Кубке позволит привлечь народ на трибуны в осеннюю погоду. В гости прибудет питерский «Зенит-2». При Радимове сине-бело-голубые становятся похожи на команду, пока только одно поражение от «Балтики». Но на волне успех нижегородцы могут огорчить Владислава Радимова и второй раз. Единственный плюс гостей – это отсутствие игр на два фронта.
«Томь» без денег
«Томичи» вернули себе первую строчку в турнирной таблице. Казалось, что у клуба все хорошо. Но появилась информация о долгах в клубе. Интервью дал главный тренер Василий Баскаков. По его слова, задолженность небольшая есть, но обычная ее гасят. Все футболисты об этом в курсе, поэтому их это не беспокоит. Надо заметить, что так это и есть. Томичи рвутся в Премьер-лигу. В воскресенье им предстоит выезд во Владивосток. Местный клуб прервал наконец-то порадовал болельщиков победой. Рустему Хузину удалось построить самую монолитную оборону лиги. Будет любопытно, как ее будут вскрывать лидеры первенства.
Евсеев против «Факела»
Продолжаются проблемы Вадима Евсеева в Хабаровске. Переезд на Дальний Восток пока увенчивается неудачей. Недавний клуб Премьер-лиги под его руководством по-прежнему не побеждает. Прервать неудачную серию могло получиться в Кубке России – но не вышло. «Факел», занявший в прошлом сезоне последнее место, пока является открытием сезона. Да, до зоны вылета небольшой отрыв. Но клуб, который мог и не стартовать из-за долгов, находится около зоны стыков и показывает неплохой футбол. Игорь Лебеденко и вовсе переживает вторую молодость. Вполне возможно, что Вадиму Евсееву придется подождать с первой победой и в этот раз.
14-й тур ФНЛ
Виталий Поморцев. Rusfootball.info
Новый тренер «Сибири»
За два дня до встречи с «Балтикой» в Новосибирске определились с новым главным тренером. Им стал Игорь Чугайнов. Последний раз специалист работал в тренерском штабе «Авангарда», но по странным обстоятельствам покинул коллектив. Самостоятельно Игорь Валерьевич и вовсе не работал с 2015 года. Соперник сибиряков уже несколько матчей провел с Игорем Ледяховым и делал там идут гораздо лучше прежнего: победа в Питере и равная игра с «Локомотивом». Состав у новосибирцев явно не самый худший, поэтому при должной подготовке они должны выбраться со дна турнирной таблицы.
Камбэк Побегалова
Самая забавная история за неделю произошла в Ярославле. Там неожиданно после поражения от «Мордовии» подал в отставку символ клуба – Александр Побегалов. Он должен был занять место в руководстве, но так вышло, что уже через день наставник вернулся обратно тренировать команду. Сложно сказать, что его побудило на подобный шаг изначально. Ярославцы играют на максимуме своего кадрового ресурса. И теперь непонятно, как это скажется на команде. В гостях им предстоит играть против «Тюмени»
НН – единственные из ФНЛ
«Нижний Новгород» стал пока единственной командой ФНЛ, которой удалось преодолеть 1/16 Кубка России. Есть шанс еще у «Тюмени», но с нынешним подходом клубов РПЛ к Кубку – в это верится с трудом. Успех в Кубке позволит привлечь народ на трибуны в осеннюю погоду. В гости прибудет питерский «Зенит-2». При Радимове сине-бело-голубые становятся похожи на команду, пока только одно поражение от «Балтики». Но на волне успех нижегородцы могут огорчить Владислава Радимова и второй раз. Единственный плюс гостей – это отсутствие игр на два фронта.
«Томь» без денег
«Томичи» вернули себе первую строчку в турнирной таблице. Казалось, что у клуба все хорошо. Но появилась информация о долгах в клубе. Интервью дал главный тренер Василий Баскаков. По его слова, задолженность небольшая есть, но обычная ее гасят. Все футболисты об этом в курсе, поэтому их это не беспокоит. Надо заметить, что так это и есть. Томичи рвутся в Премьер-лигу. В воскресенье им предстоит выезд во Владивосток. Местный клуб прервал наконец-то порадовал болельщиков победой. Рустему Хузину удалось построить самую монолитную оборону лиги. Будет любопытно, как ее будут вскрывать лидеры первенства.
Евсеев против «Факела»
Продолжаются проблемы Вадима Евсеева в Хабаровске. Переезд на Дальний Восток пока увенчивается неудачей. Недавний клуб Премьер-лиги под его руководством по-прежнему не побеждает. Прервать неудачную серию могло получиться в Кубке России – но не вышло. «Факел», занявший в прошлом сезоне последнее место, пока является открытием сезона. Да, до зоны вылета небольшой отрыв. Но клуб, который мог и не стартовать из-за долгов, находится около зоны стыков и показывает неплохой футбол. Игорь Лебеденко и вовсе переживает вторую молодость. Вполне возможно, что Вадиму Евсееву придется подождать с первой победой и в этот раз.
14-й тур ФНЛ
MyScore
Виталий Поморцев. Rusfootball.info
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.