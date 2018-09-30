Владимир Азаров: у "Сибири" был запредельный настрой на матч

После матча 14 тура первенства ФНЛ между «Сибирью» и «Балтикой», который завершился со счётом 1:2, на наши вопросы ответил полузащитник сибиряков Владимир Азаров.- Очень важные три очка для нас. Играли с «Балтикой», нашим прямым конкурентом. К нам пришёл новый тренер, это всегда эмоциональный подъем для команды. Да и ситуация была такая, что проигрывать просто нельзя было. На игру ехали только с одной целью - выиграть матч. А по игре, мне кажется, мы переиграли «Балтику». Играли лучше, хорошо выглядели и заслуженно победили!- Не скажу, что судья сегодня судил плохо, просто наши игроки были запредельно настроены на матч. Я не могу точно сказать, потому что был далековато от этого эпизода. Может быть судья и ошибся, но по одному моменту нельзя сказать, что он плохо отработал этот матч. Судейство в целом, повторюсь, было нормальным. Тем более, гол забили с добивания, а не прямым ударом.- Да, после того, как «Балтика» сравняла счёт она побежала забивать еще. Это и называется аритмия игры, когда сначала давит одна команда, потом другая. А голевую я отдал с игры, а не со штрафного. А по поводу счёта… Я бы не сказал, что мы играли на удержание. После того, как вышли вперед могли еще забить. Два сто процентных момента у нас точно были. При чем только у одного Дудолева. А еще отличный момент был у Галыша где он мог оформлять хеттрик. В «Балтике» подобраны очень хорошие, опытные игроки. Так что не удивительно, что в нужный момент они включили свои морально-волевые качества и прибавили в игре. Но все равно, я считаю, что мы их переиграли. И мы могли этот матч выиграть не 2:1, а и 3:1 и 4:1.. С Владимиром Азаровым общался Миша-Пират.