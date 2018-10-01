Владислав Радимов: не хотим вылетать из ФНЛ

Наставник "Зенита-2" Владислав Радимов прокомментировал поражение своей команды в матче 14-го тура ФНЛ с "Нижним Новгородом" (0:1)."Сложно бороться с командами, в которых собраны хорошие исполнители, например Палиенко. У нас таких пока нет, но надеюсь, в нашей команде будут вырастать такие, как он, или выше. На данный момент нам чуть-чуть не хватает. Будем работать, чтобы во втором круге обыгрывать такие команды, как "Нижний Новгород".Мы не хотим покидать ФНЛ и будем делать всё возможное для этого. Отрыв немаленький, но и туров впереди достаточно, – сказал Радимов."Зенит-2" на данный момент находится на 20-м месте в турнирной таблице ФНЛ.